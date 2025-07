7 luglio con Articolo21. Il ricordo di Santo Della Volpe e la manifestazione per Paciolla

0 0

La riunione settimanale di Articolo21 21 si aprirà il 7 luglio alle 8.30 con il ricordo di Santo Della Volpe, storico inviato del Tg3, presidente Fnsi e tra i fondatori di Articolo21 a 10 anni dalla scomparsa. Noto per il suo impegno civile e per la sua lotta a favore della libertà di stampa e dei diritti dei lavoratori dell’informazione. La sua carriera lo ha visto protagonista di importanti inchieste e reportage, sia in Italia che all’estero, coprendo eventi di rilevanza nazionale come le guerre del Golfo, la guerra civile in Albania e la guerra in Kosovo.

E fino alla fine dei suoi giorni ha continuato a lanciare appelli affinché non si trascurasse il fenomeno dei morti e dei feriti sul lavoro.

A seguire parleremo delle iniziative per Mario Paciolla insieme ai genitori Anna e Pino

Il Tribunale di Roma ha deciso per l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla. Eppure le evidenze, sulla insussistenza della tesi del suicidio, sono davvero tante. Per questo invitiamo tutti il prossimo 15 luglio alla manifestazione in piazza a Napoli per rilanciare la mobilitazione. L’iniziativa è promossa dai rappresentanti del Comitato Verità e Giustizia per Mario Paciolla. Il 15 luglio prossimo sarà il quinto anniversario della morte di Mario. Alle 18 un corteo partirà da Piazza Municipio per arrivare fino a Piazza Dante. A seguire ci sarà al Parco Ventaglieri, nel quartiere di Montesanto, la commemorazione di Mario, con la proiezione dell’inchiesta di Fanpage.it e gli interventi di esponenti politici e del mondo dell’associazionismo, oltre che degli amici di Mario. Saranno presenti anche diversi artisti che suoneranno per Mario. Sarà un momento di rilancio della mobilitazione.

