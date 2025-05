“Una giornata Leggend…Aria” con Articolo21 Campania

0 0

Anche Désirée Klain, portavoce di Articolo21 Campania, come testimonial del Liceo Vittorini partecipa alla manifestazione “Una Giornata Leggend…Aria”, che quest’anno è stata dedicata al mondo del giornalismo, riconoscendo il ruolo fondamentale che ha storicamente avuto nella costruzione di un’opinione pubblica libera e informata. In un momento storico in cui le edicole hanno chiuso e l’informazione su carta si è ridotta sempre più, l’evento ha voluto rendere omaggio a giornali e giornalisti che per oltre un secolo hanno rappresentato un baluardo culturale. Non si è trattato di rimpiangere il passato, ma di rilanciare il valore di un’informazione approfondita e verificata, in contrasto con il rapido sensazionalismo che spesso ha dominato il tam tam dei social network.

Il cuore pulsante dell’evento si è svolto giovedì 8 maggio 2025: a partire dalle ore 16 le strade del Vomero – da via Scarlatti a via Luca Giordano, fino a piazza Fuga – sono state animate da performance di lettura a cura degli studenti di nove scuole napoletane: Mazzini, Pansini, Serra, Vittorini, Belvedere, D’Ovidio-Nicolardi, Don Milani-Dorso, Scialoja-Cortese, Viale delle Acacie. I ragazzi hanno letto articoli e brani accompagnati da giornalisti che hanno fatto da testimonial, sottolineando il legame tra parola scritta e pensiero critico.

Il momento conclusivo si è svolto alle ore 18 alla piazzetta Aldo Masullo (in piazza Fuga), in collaborazione con la libreria IoCiSto: Federica Flocco ha condotto un incontro speciale con l’autore e attore Amedeo Colella. La giornata si è chiusa con un originalissimo red carpet: per una volta a sfilare sono stati i giornalisti, protagonisti di un omaggio simbolico al loro lavoro quotidiano.

