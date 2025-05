Tre Maggio, la Commissione Europea ribadisce il sostegno alla libertà di stampa

0 0

In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, la Commissione Europea ribadisce il suo impegno a sostenere la libertà e il pluralismo dei media nell’Unione europea e a promuovere questi principi in tutto il mondo. La Commissione – si legge in una nota – è al fianco dei giornalisti e li sostiene fermamente nella loro capacità di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro e protetto. Sta rafforzando il suo sostegno e la sua tutela per i media e i giornalisti indipendenti, contrastando le pressioni e i comportamenti scorretti che minacciano il loro lavoro.”Ci impegniamo a garantire che l’Europa rimanga un punto di riferimento per la libertà e il pluralismo dei media. In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, non celebriamo solo un concetto, ma assumiamo un impegno concreto per la democrazia. La sicurezza dei giornalisti è in gioco. Lo scorso anno, il numero di episodi di violenza contro i giornalisti è aumentato, con diversi giornalisti che hanno perso la vita in tutto il mondo. Questo è inaccettabile”, afferma la vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen.

“I giornalisti sono i guardiani della nostra democrazia. La loro coraggiosa ricerca dei fatti e della trasparenza ci da’ forza a tutti. In questa Giornata mondiale della libertà di stampa, dobbiamo sostenere il loro lavoro fondamentale e proteggere la loro indipendenza, per i nostri diritti, per le nostre libertà, per i nostri valori”, ha commentato il commissario alla Giustizia, Michael McGrath. L’European Media Freedom Act – spiega ancora l’esecutivo europeo – proteggerà meglio il pluralismo e l’indipendenza dei media e migliorerà la trasparenza e l’equità. La maggior parte delle sue norme sarà applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE a partire dall’8 agosto. Il nuovo Comitato europeo per i servizi mediatici è operativo da febbraio, promuovendo la collaborazione tra le autorita’ nazionali competenti in materia di media.

(Nella foto il commissario Michael McGrath)

