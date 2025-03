0 0

Il nostro calendario civile

Sabato 15 marzo

Un calendario civile, di impegno per i valori della Costituzione e dei diritti civili. Articolo 21 lo ha stilato nel corso dell’ultima assemblea confermando due punti fermi: il rispetto della Costituzione antifascista e un percorso condiviso con le associazioni che credono nel rispetto dei diritti, nell’uguaglianza, nella pace. Iniziamo domani pomeriggio a Roma dove saremo presenti per difendere la legalità e il diritto internazionale ovunque, senza usare due pesi e due misure. In Ucraina come a Gaza. La guerra e la propaganda di guerra sono vietate dal diritto internazionale dei diritti umani. Saremo in piazza sotto il segno della pace e con il nostro bagaglio di valori ispirati all’articolo 21 della nostra Costituzione.

Lunedì 17 marzo

Riunione settimanale dedicata all’udienza del 19 marzo sull’inchiesta per la morte di Mario Paciolla, il cooperante trovato morto a San Vicente del Caguán, 15 luglio 2020; la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta ma la nostra associazione, con i genitori, gli amici e i colleghi della Campania, insisterà per la prosecuzione e soprattutto l’integrazione degli accertamenti. Si parlerà anche del programma della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno insieme a Rino Giacalone.

Mercoledì 19 marzo

E’ previsto un presidio davanti al Tribunale di Roma (piazzale Clodio, dalle ore 9) per la scorta mediatica sul caso di Mario Paciolla con la partecipazione del coordinatore dei Presidi, Giuseppe Giulietti, e la portavoce di Articolo 21 della Campania Désirée Klain. Il Tribunale deve decidere sulla richiesta di archiviazione delle indagini.

Giovedì 20 marzo

Il 20 marzo 2025 saranno trascorsi 31 anni dall’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Molte le iniziative in campo in diverse città in collaborazione con la nostra associazione. A Roma, nel liceo di Ilaria, il “Lucrezio Caro” è prevista una manifestazione con gli studenti e i colleghi della giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio insieme all’operatore che la accompagnava per la realizzazione di un servizio sui signori della guerra e il traffico di armi e rifiuti tossici. Lo stesso giorno Ilaria e Miran verranno ricordati a Trieste alle ore 11 dall’Ordine dei Giornalisti, Assostampa, Articolo21 del Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Luchetta Ota D’ Angelo Hrovatin. Verrà portato un fiore al giardino di Barcola intitolato a Hrovatin. E sempre lo stesso giorno altra iniziativa alle 12, a Ronchi dei Legionari, in via Roma, davanti alla targa che l’associazione “Leali delle Notizie” ha dedicato loro nell’ambito della Passegg iata della Libertà di Stampa e di Espressione inaugurata nel 2021. La mattina del 20 a Latina il presidio locale di Articolo 21 deporrà un omaggio floreale presso i murales dedicati a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Venerdì 21 marzo

Articolo 21 con una delegazione parteciperà a Trapani alla XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. Il programma include una veglia il 20 marzo e il corteo nazionale il 21, seguito da seminari tematici sulla lotta alla mafia. Riconosciuta dallo Stato con la legge n. 20 del 2017, la Giornata è un momento cruciale per riflettere sulle sfide della provincia di Trapani e della Sicilia, territori segnati dalla mafia e dalla corruzione. Con migliaia di cittadini e realtà sociali, continueremo a lavorare per un futuro di giustizia e legalità.

Sabato 22 marzo

Alle ore 17.30 alla libreria Minerva di Trieste incontro con il nostro presidente Paolo Borrometi, giornalista da anni sotto scorta per le sue inchieste sulla mafia, presidente di Articolo 21, condirettore dell’Agenzia AGI, autore di “Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana”. Un libro sulla storia oscura del nostro Paese

