Solo la fraternità ci può salvare. Interviste con don Mattia Ferrari e Lam Magok

L’orrore di Mitiga, che emerge dal racconto in presa diretta di Lam Magok, si intreccia con il Dio d’Avvento di cui si fa portavoce don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Sea Watch nonché autore di un bel libro: “Salvato dai migranti. Racconto di uno stile di vita”.

Ne emerge un intreccio di storie, esistenze, sogni, speranze, tradimenti, orrori, drammi e drammatiche sconfitte per l’umanità xhe il governo sta cercando di nascondere o, comunque, di mininizzare. Anche per questo, per non tradire a nostra volta persone come Lam, abbiamo avvertito il dovere di dar voce a chi spende la propria vita in nome degli ultimi, di chi fugge dalla miseria e dalla guerra e di chi ha bisogno di una mano tesa quando tutto sembra essere perduto.

Grazie a Lam, a don Mattia e ad Alice Basiglini di Baobab Experience abbiamo provato a combattere la nostra “buon battaglia”, in nome di una dignità umana mai come ora messa gravemente in discussione a livello planetario

Senza pregiudizi di sorta, noi continueremo a porre domande, a raccontare storie e illuminare a giorno gli angoli di mondo che il potere, non solo in Italia, vorrebbe che rimanessero in ombra. Per Lam e per tutte e tutti i Lam che non hanno avuto la possibilità di parlare.

