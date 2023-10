Tornano le giornate del Premio Morrione, dal 25 ottobre spazio al giornalismo investigativo under 30

0 0

Tornano a Torino e online da mercoledì 25 a sabato 28 ottobre le Giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai.

“L’informazione artificiale. Come l’Intelligenza Artificiale cambia il giornalismo” questo il tema al centro dell’evento che chiamerà a raccolta oltre 50 relatori, tra giornalisti, accademici, esperti di comunicazione e rappresentanti della società civile. Quattro giornate di incontri, proiezioni e dibattiti per analizzare i rischi e le opportunità dell’IA nel mondo dell’informazione. Si accenderanno inoltre i riflettori sulle violazioni dei diritti umani, dell’ambiente o sugli affari della criminalità organizzata grazie alle cinque inchieste finaliste della dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, presentate in anteprima nazionale a Torino.

“Al centro delle nostre giornate ci sono sempre i grandi temi di attualità e la loro relazione con il giornalismo, specialmente quello investigativo. Quest’anno ci interrogheremo sull’intelligenza artificiale con le sue promesse di applicazioni illimitate. Ma quale impatto avrà sul giornalismo d’inchiesta? Segnerà l’avvento di un “giornalista artificiale” o, invece, di un altro potentissimo strumento d’indagine nelle nostre mani. Cercheremo insieme delle risposte, partendo dalle inchieste realizzate dai nostri under 30 e dall’esempio di Roberto Morrione, con la consapevolezza che nel lavoro d’inchiesta, i “fondamentali del mestiere” restano indispensabili per la qualità dei risultati, al di là dei mezzi, anche tecnologici, a disposizione.” spiega Giovanni Celsi, Presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione.

OSPITI SPECIALI

L’autore, regista e giornalista Domenico Iannacone riceverà il Premio Baffo Rosso 2023, mentre la giornalista e scrittrice Vera Politkovskaja sarà insignita del Testimone del Premio Roberto Morrione. Saranno entrambi presenti alla serata di premiazione di sabato 28 ottobre in OGR, in Corso Castelfidardo n. 22.

LA RETE DELLE GIORNATE

Le Giornate sono promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la RAI, con il supporto dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, della Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, della FNSI, dell’Usigrai, dell’Ordine dei Giornalisti, della Fondazione Circolo dei lettori, di OGR Torino, di Articolo 21, di Libera Piemonte e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

I LUOGHI

I luoghi degli incontri a Torino sono: il Campus Einaudi dell’Università, il Circolo dei lettori, il Circolo della Stampa e le OGR. L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi fino ad esaurimento dei posti in sala. Le Giornate sono trasmesse in diretta sui canali social del Premio Roberto Morrione e su www.premiorobertomorrione.it

LE VIGNETTE DI MAURO BIANI

Mauro Biani disegnerà delle vignette speciali, ispirate dalle cinque inchieste finaliste. Le vignette verranno mostrate durante la serata di premiazione di sabato 28 ottobre in OGR.

ANTEPRIMA DELLE INCHIESTE

Dopo mesi di lavoro e silenzio, durante le giornate vengono presentate in anteprima nazionale le inchieste finaliste. Sarà inoltre possibile – solo durante le quattro giornate – vederle in anteprima e in esclusiva registrandosi nel sito www.premiorobertomorrione.it

CREDITI PER I GIORNALISTI

La maggior parte degli eventi riconosce crediti formativi ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it

EVENTI CON L’INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI

Gli eventi di sabato pomeriggio al Circolo dei lettori e la serata di premiazione in OGR avranno il servizio di interpretariato nella lingua dei segni a cura dell’Ente Nazionale Sordi e della società cooperativa Segni di Integrazione Piemonte.

IL VIDEO TRAILER DELLE GIORNATE: https://youtu.be/mpZbgYPLdqA?si=x_pJJafCfOUqaeLR

PER CONTATTI STAMPA:

ALESSANDRA TARQUINI 347.9117177 ALESSANDRATARQUINI@GMAIL.COM

NEI SOCIAL

IL PREMIO SU FB https://www.facebook.com/PremioRobertoMorrione

IL PREMIO SU INSTAGRAM https://www.instagram.com/PremioMorrione/

IL PREMIO SU TWITTER https://twitter.com/premiomorrione

IL PREMIO SU YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PremioRobertoMorrioneGiornalismoInvestigativo

IL PROGRAMMA

Il programma è consultabile su https://www.premiorobertomorrione.it/ottobre-2023/programma-2023/

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO – GIORNO PER GIORNO

Mercoledi 25 ottobre

Si inizia mercoledì 25 ottobre al Circolo della Stampa, in Corso Stati Uniti, 100, con l’evento a cura del Centro Studi Pestelli per il giornalismo “Il giornalismo verticale. Come cambia l’informazione nell’era di internet. Le nuove frontiere dei quotidiani” con Francesco Antonioli, direttore di Mondo Economico e giornalista de La Repubblica, Lucia Caretti, giornalista e social media editor La Stampa, Fulvio Cerutti, giornalista de La Stampa, Dario Corradino, giornalista La Stampa, Mauro Forno, docente Storia contemporanea dell’Università di Torino, Paolo Piacenza, giornalista e tutor del Master di giornalismo dell’Università di Torino. Coordina Giorgio Levi, presidente del Centro Pestelli per il Giornalismo. Alle 18 Cerimonia di consegna del Premio Pestelli VIII edizione dedicato alla miglior tesi triennale e magistrale sul giornalismo

GIOVEDì 26 OTTOBRE

Giovedì 26 ottobre la giornata si apre con la diretta radiofonica di Rai Radio 1: alle 8.30 Mara Filippi Morrione, portavoce del Premio, e i finalisti intervengono alla trasmissione Radio Anch’io condotta da Giorgio Zanchini.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 17, nella Sala Lauree Rossa del Campus Einaudi, Lungo Dora Siena 100, si tiene l’incontro “Giornalismo/mafie/I.A.” in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e con il Master in giornalismo “Giorgio Bocca” con Cristopher Cepernich, Sociologo della comunicazione e dei media dell’Università di Torino; Luca Cattarossi, Direzione Anti Financial Crime di Intesa Sanpaolo; Lorenzo Di Pietro di Agorà Rai 3, membro di Irpi e tutor del Premio Morrione, e Celia Guimaraes, giornalista di Rai News 24. Coordina Emanuele Franzoso, giornalista e tutor del Master di giornalismo dell’Università di Torino.

Alle 20.30 appuntamento al Circolo dei lettori in via G. Bogino 9 per la “ Serata in memoria di Vera Schiavazzi. Donne e giornalismo, generazioni a confronto” con Stefanella Campana, giornalista di GiULia – Giornaliste Unite Libere Autonome, Federica Frola, giornalista di Sky Sport, Letizia Tortello, giornalista de La Stampa, Giuseppina Paterniti, giornalista Rai, già direttrice del Tg3. Coordina Simonetta Rho, giornalista. L’incontro è a cura di Ordine dei Giornalisti del Piemonte in collaborazione con l’Associazione ex allievi del Master di Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino e dell’Associazione Stampa Subalpina.

VENERDI 27 OTTOBRE

Venerdì 27 ottobre alle 10 diretta di Tutta la città ne parla di Rai Radio 3 condotta da Pietro Del Soldà; mentre, i finalisti del Premio Morrione, insieme a Libera Piemonte, per tutta la mattinata presenteranno le loro inchieste agli studenti dell’Istituto Majorana d Moncalieri nell’incontro “Come nasce un’inchiesta?”. Al termine della presentazione gli studenti voteranno l’inchiesta preferita assegnando il Premio Libera Giovani 2023.

Nel pomeriggio si torna al Circolo dei Lettori, in via G. Bogino 9, per l’evento organizzato in collaborazione con Articolo 21, “Il potere della conoscenza: da Platone a chat GPT” con Juan Carlos De Martin, professore ordinario di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, Maurizio Ferraris, filosofo e professore ordinario Filosofia teoretica all’Università di Torino, Giuseppe Giulietti, coordinatore Articolo 21 e presidente della giuria del Premio Morrione, Elisa Marincola, autrice di Report Rai 3 e portavoce Articolo 21, Alessandro Vercelli, presidente della Società Italiana Neuroscienze. Conduce Renato Parascandolo, giornalista e membro della Presidenza di Articolo 21.

La sera di venerdì, sempre al Circolo dei lettori, dalle 20.30 alle 22.15 Diego Passoni, speaker di Radio Deejay, scrittore e testimonial dell’Ottopermille valdese, dialogherà con l’intelligenza artificiale.

SABATO 28 OTTOBRE

Sabato 28 ottobre i lavori riprendono dalle 10.00 al Circolo dei lettori, in via Bogino 9, con l’incontro “L’intelligenza artificiale e le migrazioni” con Michele Bruni, Bruni, demografo e sociologo CAPP – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e Tatiana Tommasi, professoressa associata Dipartimento di Automatica e Informatica, Politecnico di Torino. Coordina Stefano Lamorgese, giornalista di Report Rai3 e vice presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione. L’incontro termina alle ore 13.

Dalle 16 alle 17 il giornalista Domenico Iannacone è protagonista del panel “Testimoni del nostro tempo”. A seguire le finaliste e i finalisti della dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione presenteranno le loro cinque inchieste (tre video, una radio – podcast e una multimediale). Sono in finale 10 under30 (Teresa Di Mauro, Selena Frasson, Youssef Hassan Holgado, Tommaso Panza, Claudio Rosa, Susanna Rugghia, Federica Tessari, Vittoria Torsello, Francesca Trinchini, Lorenzo Urzia). Partecipano alla presentazione i tutor: Daria Corrias, Rai Radio 3, Lorenzo Di Pietro, Agorà Rai3 e membro Irpi, Enzo Nucci, Tg3 Rai, Raffaella Pusceddu, Presadiretta e Il fattore umano Rai 3, Pietro Suber, Mediaset, l’avvocato Giulio Vasaturo (tutor legale), Francesco Cavalli di Icaro Tv (tutor audio-video), Pietro Ferri di Rai Com (tutor musicale), Stefano Lamorgese di Report Rai3 (tutor digitale). Conduce Giulia Bosetti di Rai News 24.

Gran finale delle Giornate in OGR Torino, Corso Castelfidardo n. 22, con la Serata di Premiazione con l’assegnazione di quattro riconoscimenti: il Premio Roberto Morrione alla migliore inchiesta, il Premio Baffo Rosso a Domenico Iannacone, il riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione a Vera Politkovskaja, e il Premio Libera Giovani all’inchiesta preferita dai giovani delle Scuole Superiori.

La serata è condotta da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura, e sul palco si avvicenderanno: le finaliste, i finalisti e tutor del Premio Roberto Morrione, Paola Barretta, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia e coordinatrice di Carta di Roma, Giovanni Celsi, presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Vittorio Di Trapani, presidente FNSI, Maria José Fava, referente di Libera Piemonte, Mara Filippi Morrione, portavoce dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Gian Mario Gillio, addetto stampa Tavola Valdese, Giuseppe Giulietti, presidente della giuria Premio Morrione e coordinatore di Articolo 21, Daniele Macheda, segretario generale dell’UsigRai, Roberto Natale, direttore Rai Per la Sostenibilità – ESG, Francesco Pionati, direttore Rai Giornale Radio e Rai Radio 1 (da confermare), Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2 (da confermare), Roberto Sergio, a.d. RAI (da confermare), Marco Silenzi, vice direttore di Rainews24, Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti Piemonte. Gli interventi musicali saranno a cura dei musicisti Saba Anglana e Fabio Barovero.

La serata è trasmessa in diretta nel canale Youtube e Facebook del Premio Morrione.

LA RETE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai,

con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, Fondazione Circolo dei lettori, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, IND-International Network Distribution, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina.

Il Premio è realizzato in partnership con ANMIL -Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Articolo21, Carta di Roma, Centro di Giornalismo Permanente, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Fiera del Libro di Iglesias, I Siciliani, Le Ali delle Notizie, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, Master Giorgio Bocca Università di Torino, OGR Torino, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI, Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera Informazione, Riforma.it, Radio Beckwith, Radio Radicale, Corriere della Sera Torino, La Repubblica Torino, La Stampa Torino.

Si ringraziano Rai News 24, RAI Italia, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche.

Per maggiori info: http://www. premiorobertomorrione.it

Facebook https://www.facebook.com/PremioRobertoMorrione

Twitter https://twitter.com/premiomorrione

Instagram https://www.instagram.com/PremioMorrione/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21