L’assalto alla Rai è solo la premessa di un disegno politico che punta a stravolgere la Costituzione

0 0

Abbassare i toni..” suggerisce un giovane amico.

Come essere sgarbato con persona tanto educata e gentile?

Non solo abbassare i toni, ma anche strisciare lungo i muri, non farsi vedere, non andare a manifestare a Capaci, non protestare per il caro casa, non nominare la crisi climatica, evitare di parlare di conflitto sociale, abbassare i toni sino non farsi sentire da sè medesimi, quando una pregiudicata insulta il direttore del salone del libro, Nicola la Gioia, o la deputata Colosimo, nonostante la protesta dei familiari delle vittime, diventa presidente della commissione antimafia ; ancora plaudire alle querele bavaglio contro Roberto Saviano , il Domani, il Fatto, Nello Teocchia, Giovanni Tizian, Gad Lerner..

Ma sì, facciamo finta di nulla, non esiste alcun disegno, alcun filo nero che lega questi e altri episodi di grave intolleranza.

Così le odierne nomine Rai non sono altro che “ordinaria lottizzazione”, nulla di nuovo sotto il sole ghignano cinici e opportunisti.

I nominati sono tutti uomini, violando spirito e lettera della normativa. Cosa importa, è già successo .

La destra ha preso il controllo quasi integrale del polo Rai set? E chi se ne frega, non drammatizziamo.

Il servizio pubblico, che ha già allontanato alcune delle migliori risorse, perderà ascolti e pubblicità? Meglio per il concorrente che non naviga in buone acque.

Possibile mai che alcuni oppositori, o sedicenti tali, non vogliano ascoltare quello che la destra dice?

Possibile che abbiano rimosso il video della Meloni a Vox, movimento di estrema destra spagnola?

Possibile che non sappiano nulla delle relazioni con Bannon, Trump, Bolsonaro, Orban?

L’assalto alla Rai è solo la premessa di un disegno politico, dichiarato, che punta a stravolgere la Costituzione, a instaurare una repubblica presidenziale, dopo aver ulteriormente depresso, i poteri di controllo, giustizia, informazione, Parlamento, e a cancellare le radici antifasciste di una Costituzione che i loro padri, Almirante in testa, hanno sempre disprezzato e contrastato.

La repubblica presidenziale a telecomando quasi unificato, avrà il compito di smorzare, oscurare, spegnere, non tanto i giornalisti sgraditi, quanto i movimenti e i conflitti sociali, la propaganda dovrà tentare di sostituire la realtà e nascondere gli imminenti disastri che colpiranno carne e sangue delle cittadine e dei cittadini.

Per queste ragioni, caro amico, continua pure a sussurrare, a smorzare i toni, a raccontare al bar barzellette criptiche contro il regime, magari mandaci una cartolina quando il sogno si sarà trasformato in un incubo, sperando che non sia tardi.

Noi, invece, testardi e tenaci continueremo a chiedere alle donne a gli uomini che ancora amano la Costituzione di mettersi insieme, di alzare la voce, e magari di promuovere una grande manifestazione nazionale a difesa della Costituzione antifascista, solidale, pacifista, inclusiva e a tutela del pensiero critico.

Se non ora quando?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21