“L’idra dell’informazione”, ovvero il volto violento e pericoloso delle notizie false. Inchiesta di Irpimedia

E’ stato appena pubblicato uno straordinario reportage di Irpimedia sulle campagne di delegittimazione e gli strumenti per insabbiare notizie negative, sempre più in uso in tutto il mondo. L’inchiesta porta a galla la parte peggiore della rete e l’effetto che ci può essere sull’informazione ai cittadini ma anche, in termini di pericolo, per il giornalismo indipendente. Un prezzo talvolta altissimo, il prezzo della vita. “L’idra dell’informazione” a firma di Riccardo Coluccini si apre con la storia della giornalista indiana Gauri Lankesh,uccisa il 5 settembre del 2017, l’anno terribile dell’informazione, lo stesso in cui ci fu l’attentato a Daphne Caruana Galizia a Malta. La storia di Gauri è essa stessa una notizia “offuscata”, perduta, ritrovata e riportata in questa inchiesta che mette sotto i riflettori i vari ” volti della disinformazione – da quelli più violenti, a quelli più tollerati, da quelli incontrovertibilmente illegali, a quelli che sfruttano a loro vantaggio dei vuoti legislativi”.

Gauri Lankesh combatteva ” le fake news diffuse dal partito di governo Bharatiya Janata Party”. Ed è morta. E’ stata uccisa.

Irpimedia ci racconta il contesto del delitto e il processo che ne è seguito, tuttora in corso. E ci parla anche di molto altro, del pericolo che stiamo correndo davanti all’idra.

“La disinformazione pone una sfida gigantesca. In certi contesti può contribuire al processo di radicalizzazione di certe frange politiche, come raccontiamo per l’India. In Israele, dei colleghi hanno scoperto un team di “esperti” capace di dirottare elezioni. In Italia, come racconteremo nella prossima puntata, l’effetto più grande è quello di far perdere traccia di alcune notizie. Il problema è lo stesso, la brutalità e la violenza è diversa. Alla comunità dei giornalisti spetta il compito di controbattere, anche mettendosi in discussione e riconoscendo gli errori che hanno contribuito a svilire il mondo dell’informazione”, dice il direttore di Irpimedia, Lorenzo Bagnoli.

Questo il link dell’articolo di Riccardo Coluccini

https://irpimedia.irpi.eu/storykillers-idra-disinformazione/

