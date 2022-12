La cura dei diritti umani oggi e domani, incontro il 5 dicembre all’Ateneo di Padova

0 0

Nel 40° anniversario del Centro Diritti Umani In preparazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si tiene lunedì 5 dicembre (alle 9:50 presso l’Aula Magna “Galileo Galilei” Palazzo Bo dell’Università di Padova” l’incontro “La cura dei diritti oggi e domani. Giornata inteernazionale dei diritti umani 2022. I saluti iniziali di benevenuto saranno a cura di Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice dell’Università. A seguire Francesca benciolini, Assessora ai Diritti Umani, alla Pace e alla Cooperazione internazionale, Comune di Padova; Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, Università di Padova. Alle 10.20 “La cura dei diritti umani”, coordina: Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità. E poi: “La guerra ci sta impoverendo” con Francesco Cavalli, amministratore delegato ICARO Communication, Lorenzo Ramponi, Direttore della Caritas diocesana di Padova; “Fermiamo il disastro ecologico” con Roberto De Vogli, docente di Salute globale e psicologia del potere all’Università di Padova; “Lottiamo con le donne” con Mariangela Zanni, Presidente del Centro Antiviolenza di Padova; “Investiamo sui giovani” con Mateo Sebastian Luzuriaga, volontario in servizio civile al Centro Diritti Umani, Università di Padova e Paola Milani, Docente di Pedagogia generale, Direttrice del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare, Università di Padova; “Fratelli Tutti – Sorelle Tutte” con Luciano Scalettari, Presidente ResQ – People Saving People; “Verità e giustizia: difendiamo i difensori dei diritti umani” con Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Fondatore di Articolo 21, Anna Motta, mamma di Mario Paciolla, osservatore internazionale dell’ONU trovato morto il 15 luglio del 2020 a San Vicente Caguàn, Colombia, Elisa Signori, mamma di Andrea Rocchelli, ucciso il 24 maggio 2014 insieme a Andrej Mironov nel Donbass, Ucraina, mentre stava facendo il suo lavoro di giornalista; dalle 12 “Insieme per i diritti umani”, coordina: Monica Fedeli, Prorettrice alla Terza Missione e rapporti con il territorio, Università di Padova e partecipano Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Laura Milani, Presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), Guido Barbera, Presidente del Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale (CIPSI), Elisabetta Noli, Global Campus of Human Rights, Enza Pellecchia, Coordinatrice della Rete delle Università Italiane per la Pace. Alle 13 le conclusioni su “La cura dei diritti umani, oggi e domani”

Lo slogan della Giornata internazionale dei diritti umani 2022 è “Dignità, libertà e giustizia per tutti”; e l’appello all’azione è #StandUp4HumanRights.

Nel suo Preambolo, la Dichiarazione universale dei diritti umani sottolinea che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.

La nostra speranza è quella di aumentare la conoscenza della Dichiarazione universale come modello fondamentale per intraprendere azioni concrete per difendere diritti umani e affrontare i problemi globali più urgenti di oggi.

Volker Türk, Alto Commissario dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

L’evento è promosso da: Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Global Campus of Human Rights, Comune di Padova, Regione del Veneto, Rete delle Università Italiane per la Pace, Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Tavola della Pace.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21