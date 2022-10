Morti sul lavoro, non numeri

Non sono numeri, ma sono persone. Non dimentichiamolo mai, almeno per rispetto alle vittime del lavoro.

05/01/2022 Andrea Soligo, operaio di 25 anni, stamani é morto sul lavoro, per essere caduto da una scala da un’altezza di 4 metri, alla Fen Impianti di Tezze sul Brenta.Lascia moglie e due figli piccoli.

09/01/2022 Vittorio Quaglia, agricoltore di 39 anni, é morto sul lavoro, schiacciato dal trattore a Mafalda.

10/01/2022 Luigi Rinaldi, operaio di 63 anni, é morto sul lavoro, schiacciato oggi pomeriggio dalla benna di un escavatore in un cantiere a Novate Milanese.

11/01/2022 Stefano Anastasio, operaio di 50 anni é morto sul lavoro, schiacciato da una cabina di un escavatore, in un cantiere di Besana Brianza, in provincia di Monza.Lascia moglie e due figli.

12/01/2022 Luciano Berruto, operaio di 56 anni, é morto sul lavoro questo pomeriggio, precipitando a terra da un’altezza di circa 4 metri, da una scala, sulla quale stava lavorando, per sistemare la canna fumaria di un appartamento di una palazzina nei pressi del lungomare di Porto Recanati.

12/01/2022 Pietro Mura, operaio di 59 anni, é morto sul lavoro, schiacciato da un camion, mentre eseguiva dei lavori di espurgo per un condominio a Nocera Inferiore.

14/01/2022 Christian Marchesini, meccanico di 38 anni, é morto sul lavoro, schiacciato da un camion che stava riparando, durante il cambio di una gomma a Frosinone.Lascia 3 figli.

18/01/2022 Salvatore Franco, operaio forestale di 61 anni é morto sul lavoro a Randazzo.Secondo i primi accertamenti, sarebbe scivolato, forse per il cedimento di una zona di terreno scoscesa, mentre stava per riparare un’apparecchiatura.

18/01/2022 Francesco Corso, operaio di 57 anni, é morto sul lavoro, folgorato, durante i lavori per la realizzazione di una villetta.

21/01/2022 Lorenzo Parelli, studente di soli 18 anni, é morto sul lavoro al suo ultimo giorno di stage (per l’alternanza scuola lavoro) in un’azienda di costruzioni metalliche a Pavia di Udine.

Una trave di acciaio di 150 kg l’ha travolto, uccidendolo sul colpo.

21/01/2022 Salvatore Mongiardo, operaio di 64 anni, é morto sul colpo, per essere precipitato da un’altezza di circa 5 metri, mentre si trovava sul tetto di una cella frigorifera, per sistemare la disposizione dei cavi elettrici in un capannone industriale a Santa Procula, vicino Pomezia.

22/01/2022 Vincenzo Pignone, operaio di 58 anni, é morto sul lavoro per essere caduto in una sabbiatrice nell’azienda Silca, a Busano in provincia di Torino.Lascia moglie e due figli.

23/01/2022 Alessandro Marcelli, 58 anni, direttore dell’impianto sciistico di Lorica, e’ morto sul lavoro, schiacciato da una cabina, mentre si trovava a valle per effettuare delle verifiche alla cabinovia.Lascia moglie e due figli.

25/01/2022 Francesco Brenda, operaio di 51 anni, stamani é morto sul lavoro, per essere rimasto incastrato in un tramoggia, in una ditta di materiali edili a Bibbiena in provincia di Arezzo.Lascia moglie e due figli.

25/01/2022 Valentin Werner, boscaiolo di 46 anni, é morto sul lavoro, per essere stato colpito e travolto da un tronco, in un bosco nel comune di Tires.Lascia la moglie e due bambini

26/01/2022 Alcimar Da Silva Araùjo, operaio di 43 anni, é morto sul lavoro, mentre stava svolgendo dei lavori su una facciata.E’ rimasto schiacciato tra il cestello e un balcone.

26/01/2022 Mario Segat, agricoltore di 60 anni, é morto sul lavoro a Vittorio Veneto in un terreno agricolo, mentre si trovava alla guida di un trattore, che si è capovolto, schiacciandolo.

27/01/2022 Vincenzo Carrubba, operaio di 38 anni, é morto sul lavoro, annegato all’interno di una vasca per la raccolta delle acque in contrada Torrevecchia, all’interno dell’azienda “Feudo Arancio”.Lascia la moglie e due figli piccoli.

28/01/2022 Maurizio Geroso, operaio di 57 anni, é morto sul lavoro, dopo essere rimasto incastrato

tra il cestello dell’elevatore sul quale si trovava e lo stipite di una porta mentre lavorava in un cantiere edile a Milano.

31/01/2022 Luigi Gritti, impresario edile di 57 anni, stava lavorando nel cantiere di un palazzo signorile in Città Alta, quando per cause da accertare è caduto attraverso un lucernario, finendo di sotto. Un volo di quattro metri, davanti al figlio Lorenzo che era al lavoro con lui, e che non gli ha lasciato scampo.

01/02/2022 Ciro Ceccano, operaio di 57 anni, é morto sul lavoro, per essere stato colpito in testa da una lastra d’acciaio.Lavorava in un’azienda specializzata nello smaltimento di materiale ferroso a Sora.

01/02/2022 Francesco Gallo, operaio di 48 anni, é morto sul lavoro, per essere caduto da un’impalcatura da un’altezza di 5 metri a Fusina.Lascia moglie e due figli.

01/02/2022 Luciano Crepaldi, operaio 50 anni, é morto sul lavoro, dopo giorni di agonia, per essere rimasto gravemente ferito alla Pilkington di Porto Marghera.Lascia moglie e due figlie.

01/02/2022 Dramma sul lavoro a Castiglione delle Stiviere: l’agricoltore 56enne Gabriele Ferronato è morto schiacciato dal muletto che stava guidando, nella sua azienda. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate, all’arrivo dei soccorsi era già morto.Lascia moglie e due figli

03/02/2022 Non ce l’ha fatta l’operaio di 50 anni, ricoverato al San Gerardo di Monza, a seguito di un incidente sul lavoro a Lissone. Luca Blondi, originario della provincia di Lecco, giardiniere, si è spento nella tarda serata a causa delle gravi ferite riportate.

A quanto emerso dai rilievi della Polizia Locale, l’uomo è stato travolto da una piattaforma elevatrice collegata ad una impalcatura, all’interno di un giardino condominiale. Soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto.

04/02/2022 Vasile Burcut, operaio di 52 anni, é morto per essere caduto da impalcatura, in un cantiere in una palazzina in ristrutturazione a Ravenna.

09/02/2022 Sandro Maltagliati, operaio di 58 anni, è morto per essere stato travolto dal muletto guidato da un suo collega, all’interno del piazzale della cartiera Panigada a Lanciole.

11/02/2022 Jaroslav Marnka, operaio di 55 anni, è morto, per essere precipitato nel vano dell’ascensore

14/02/2022 Luigi Odierno, operaio di 43 anni, è morto schiacciato dalle travi di metallo, mentre le stava caricando sul camion, nella zona industriale di Puglianello a Benevento.

14/02/2022 Giuseppe Lenoci, studente di 16 anni, è morto in un incidente stradale, durante il suo ultimo giorno di stage, mentre partecipava ad un corso di formazione sulla termoidraulica.Avrebbe compiuto 17 anni fra qualche mese.A quanto si apprende, il corso che stava frequentando prevedeva una parte di lezioni in aula e una parte pratica come stage presso un’azienda.Secondo una prima ricostruzione, lo studente era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage quando a un certo punto il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de’ Conti. Per il ragazzo, che viaggiava al posto del passeggero, non c’è stato nulla da fare

18/02/2022 Kamel Kakkaf, pescatore di 57 anni, è morto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a bordo delle imbarcazioni da pesca

18/02/2022 Pierantonio Ferraresi, operaio di 44 anni, è morto a Cervia, per il cedimento del braccio della gru, mentre poteva dei pini.Per lui non c’è stato niente da fare, la morte è stata immediata.Lascia la moglie e 2 figli giovanissimi.

20/02/2022 Ciro Cioffi, operaio di 57 anni è morto in ospedale dopo 11 giorni di agonia, per essere caduto da un’impalcatura mentre lavorava in un cantiere edile nel napoletano.

20/02/2022 Tragedia nelle campagne di Santa Ninfa dove in tarda mattinata ha perso la vita V.P. di 66 anni schiacciato dal suo trattore, mentre stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terreno.Inutili i soccorsi. L’uomo, che sarebbe andato in pensione tra poco, sarebbe morto per asfissia. Sul posto i Carabinieri.

22/02/2022 Mario Cecchi, operaio di 55 anni, è morto travolto da un suv, mentre stava lavorando in un cantiere stradale a Vada.Il 4 Marzo avrebbe compiuto 56 anni.

Lascia la moglie e la figlia.

28/02/2022 Non ce l’ha fatta Anna Grandi, la donna di 40 anni che la scorsa settimana era rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro avvenutonell’azienda di famiglia, la Grandi Legnami di Candiolo, in provincia di Torino. La tragedia è avvenuta lunedì 21 febbraio: la 40enne è stata travolta da un cancello scardinato dal forte vento.

Il decesso è invece avvenuto oggi, all’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverata da quel giorno. Inutili tutti gli interventi per salvarla.

01/03/2022 Un operaio di 52 anni è morto in un cantiere stradale a Monno, comune dell’Alta Valcamonica.Investito da un escavatore, lungo una strada di campagna, che da Monno, in alta Val Camonica, porta verso le montagne. Così è morto un uomo di di 52 anni che stava sistemando un muretto lungo la carreggiata. A travolgerlo un altro operaio, alla guida dell’escavatore, che non si sarebbe accorto della sua presenza. Inutili i soccorsi.

01/03/2022 Si chiamava Graziano Dal Corso, il 58enne operaio veronese morto martedì pomeriggio in Valpantena nell’esplosione al colorificio Casati. Graziano viveva in città, a Ponte Crencano. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione.

Pare che l’uomo stesse eseguendo una normale procedura lavorativa, forse il travaso di sostanze da un contenitore all’altro; in questa fase sarebbe scaturita una scintilla che, a contatto con i solventi chimici, avrebbe provocato l’esplosione.

Alle operazioni di spegnimento del rogo hanno preso parte una quarantina di vigili del fuoco. Sulla morte dell’operaio, e sulle cause dell’incendio, indagano i carabinieri, con i vigili del fuoco e lo Spisal: in procura é stato aperto un fascicolo contro ignoti. Si dovrà accertare se vi sia una responsabilità da parte di qualcuno e se le procedure di sicurezza sul lavoro siano state rispettate.

02/03/2022 Giancarlo Puccia, operaio di 56 anni, é morto mentre stava potando un albero, a Nemi in provincia di Roma.Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti l’operaio era al lavoro e si stava occupando della potatura degli alberi in un terreno privato su commissione del proprietario quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Un volo di circa sette metri che è stato fatale.

03/03/2022 Salvatore Esposito, operaio di 61 anni, è morto a Chambave.

Secondo una prima ricostruzione, Esposito si trovava vicino a un autoarticolato su cui avrebbe dovuto essere caricata una pala meccanica, quando è stato colpito e schiacciato da una delle due rampe del rimorchio. All’origine dell’incidente, un guasto, probabilmente provocato dal cedimento del punto di ancoraggio di un pistone idraulico della rampa.

04/03/2022 Nel pomeriggio di Venerdì 4 marzo Vasyl Syrotiuk, artigiano di 50 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di un palazzo in ristrutturazione a Castel Maggiore, nel territorio della città metropolitana di Bologna.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al momento dell’incidente l’uomo stava effettuando alcuni lavori in un solaio, quando per cause ancora da determinare ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa sei metri: nell’impatto a terra ha riportato gravi lesioni, che purtroppo non gli hanno lasciato scampo.

05/03/2022 Walter Guadagnini, boscaiolo di 22 anni, è morto dopo essere precipitato mentre lavorava nel bosco. Secondo le prime informazioni, è successo mentre operava in un’area ripida insieme al padre, titolare di una ditta che si occupa di lavori boschivi.”Il ragazzo – scrive il soccorso alpino – potrebbe essere scivolato lungo il pendio scosceso mentre stava maneggiando la traente della teleferica”

10/03/2022 Giuseppe Cuzzola, 47 anni, è morto schiacciato da un carico di alluminio.La vittima era il titolare di una ditta esterna che gestisce lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dallo stabilimento.Lascia la compagna e 3 figlie.

10/03/2022 Frederico Neves Bastos, operaio di 33 anni, è morto sul lavoro.

L’operaio, di una ditta esterna, si trovava con il collega sopra il cestello di una gru per alcuni lavori ad un palo telefonico. All’improvviso si è staccata un’antenna che ha finito per colpire il cestello sul quale si trovavano i due uomini.

Il 33enne è precipitato da oltre 40 metri di altezza morendo sul colpo. Miracolosamente salvo il collega di 26 anni trasportato in codice verde all’Ospedale di Desio con un trauma all’arto superiore.

10/03/2022 Un agricoltore 75enne è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nelle campagne tra San Severo e Foggia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 75enne stava per mettere in moto il trattore quando, per cause da accertare, è stato travolto dal veicolo. L’uomo sarebbe stato subito soccorso e poi trasportato in ospedale dove sarebbe arrivato già morto. La Polizia indaga sulle cause dell’incidente

18/03/2022 Un operaio di 65 anni, e’ morto in un’azienda agricola di Massa Marittima, ucciso, secondo i primi accertamenti, dall’ingranaggio di una macchina.

18/03/2022 Michele Marino, operaio di 32 anni, è stato travolto da un blocco pesante un quintale di parti meccaniche che lui stesso spostando all’interno dell’azienda di viale Ferraris, nella zona industriale di Bruino. Una putrella di ghisa lo ha schiacciato dal bacino in giù, provocandogli un gravissimo trauma che ha causato la morte dell’operaio poco dopo il suo arrivo in elisoccorso al Cto.

21/03/2022 Un uomo, del quale al momento non è stata resa nota l’identità, è morto in un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda di Marano Vicentino (Vicenza), la Bomar Engineering, situata nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione l’operaio eseguendo una lavorazione su una fresatrice quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito violentemente al torace da una rondella di metallo.

Immediato l’allarme al Suem 118, ma all’arrivo sul posto i sanitari non hanno potuto che accertare il decesso. Sul posto anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss n.7 e i carabinieri.

22/03/2022 Massimo De Vita, operaio di 45 anni, è morto schiacciato da un telaio di ferro, mentre lavorava al porto di Taranto.Lavorava per un a ditta di appalto, come rizzatore, cioè una persona che fissa e sblocca i container.Lascia la moglie e due figli.

24/03/2022 Un operaio di 41 anni è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale per una caduta da una scala, mentre lavorava ad un palo del telefono.

Il fatto era avvenuto lunedì scorso, a Fagnano Olona (Varese).

24/03/2022 – Un operaio di 50 anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla ruota di un camion a Odolo, nel Bresciano. L’incidente è avvenuto attorno alle 15, nel piazzale di un’azienda specializzata nella produzione di tondo per cemento armato in barre. Da chiarire la dinamica, al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e Ats.

28/03/2022 Antony Turnone, operaio di 30 anni, è morto folgorato, mentre stava manovrando un braccio meccanico all’interno di un parco fotovoltaico a San Donato (Lecce)

28/03/2022 Giacomo Turra, operaio di 52 anni, è morto schiacciato da un muletto, nel cantiere della nuova casa di riposo di Castel Goffredo nel mantovano.

29/03/2022 Vincenzo Errico, operaio 70enne è morto a Cerignola dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri, cadendo dal primo piano di una palazzina. A quanto si apprende, l’uomo stava montando una guaina su un cornicione e avrebbe perso l’equilibrio. L’incidente è avvenuto in via Pantanella, alla periferia della città. Il 70enne è stato portato in ospedale dove è morto. Indagano i Carabinieri. Sono intervenuti gli ispettori dello Spesal per verificare se la vittima fosse titolare della ditta che eseguiva i lavori o se fosse un dipendente.

02/04/2022 Davide Scanio, operaio di 32 anni, è morto per essere rimasto agganciato a un macchinario a rotazione che l’ha scaraventato con violenza a terra.La morte è stata immediata.Era un operaio della ‘Cavallerì, un’azienda di imballaggi a Rivalta Scrivia (Alessandria), dove si trova uno dei poli della logistica, tra il Piemonte e la Liguria.

04/04/2022 Un operaio di 45 anni è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via delle Baleniere, ad Ostia. L’operaio stava lavorando alla ristrutturazione di un appartamento al quinto piano dell’edificio quando per cause in corso d’accertamento è caduto dal terrazzo. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso.

06/04/2022 Salvatore Cervone, operaio di 37 anni, è morto per essere stato travolto da un tir.

Stava lavorando di notte ad opere di manutenzione del manto stradale nel tratto dell’A14 tra San Severo e Foggia.

L’uomo, un operaio di una ditta di Nola appaltatrice di Autostrade, era di Afragola (Napoli).Lascia moglie e due figli.

06/04/2022 Matteo Zenatello, elettricista di 42 anni, é morto con la testa incastrata in un tombino su cui si era infilato per lavorare.A fare la tragica scoperta è stato il suo datore di lavoro, insospettito dal mancato rientro in azienda dell’uomo al termine dell’orario, il quale non rispondeva al cellulare. Lascia la moglie e due figli

07/04/2022 Domenico Manuello, operaio di 60 anni, è morto cadendo da un’impalcatura di un cantiere, da un’altezza di almeno 6 metri, in una casa in ristrutturazione a Sant’Anna a Roascio.L’uomo è morto sul colpo.

07/04/2022 Christian Lori, operaio di 49 anni, è morto incastrato in un macchinario dell’azienda, utilizzato per insaccare i materiali, nei capannoni industriali della Rofix di Villanova Mondovì.

10/04/2022 Angelo Masciullo, 68 anni, titolare di una ditta edile é morto all’ospedale di Lecce, dove era stato trasportato in seguito alla caduta da una scala durante il controllo dei lavori in corso all’interno di un appartamento.

10/04/2022 Tragico incidente sul lavoro, domenica sera, 10 aprile . Giuseppe Finazzi, artigiano di 79 anni, ha perso la vita a Telgate, in un capannone nella zona industriale di Telgate, all’interno della sua officina meccanica Cmf, in via Primo Maggio. Secondo le prime ricostruzioni dei tecnici di Ats, Finazzi stava lavorando su una fresa per la lavorazione di un pezzo cilindrico in plastica, quando probabilmente la camicia si è impigliata nel macchinario, che ha fatto sbalzare violentemente il titolare

11/04/2022 Un punto di riferimento nel panorama sportivo dell’intera valtiberina. Enzo Boriosi è stato appassionato di bocce e di biciclette.

La sua morte, avvenuta nel tardo pomeriggio in una azienda di San Giustino Umbro, la Lasi Glass, ha lasciato senza parole una intera città.

Boriosi, 65enne originario di Pieve Stanto Stefano e residente a Sansepolcro, era molto conosciuto e ben voluto. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Bocciofila di Sansepolcro, poi è stato presidente del comitato provinciale della Federazione italiana delle bocce di Arezzo e per circa 12 anni consigliere Regionale sempre della federazione. Contemporaneamente ha fondato la Ciclistica Sansepolcro di cui è stato presidente per 22 anni. Con il tempo è stato anche direttore di corsa Federale, nonchè istruttore di scuola

ciclismo e negli ultimi anni anche istruttore di spinning, tanto da gestire, insieme a un collega e con il supporto del Veloclub, una palestra all’ interno del palazzetto dello Sport di Sansepolcro con ben 15 bici da spinning.

Uomo infaticabile, Boriosi per oltre trenta anni era alla direzione dello stabilimento Savas commercio vetro filiale di Lucca (Altopascio).

Alle scorse elezioni comunali di Sansepolcro, aveva deciso di scendere in politica e si era presentato con la lista ” Moderati e Riformisti – Fabrizio Innocenti sindaco”.

”E’ una tragedia enorme” ha commentato chi lo conosceva nei social, mentre altri sono rimasti ”Scioccati dalla notizia”.

12/04/2022 Un operaio di 46 anni, Florian Ursu, romeno, è morto dopo una caduta da 4 metri di altezza, durante alcuni lavori di manutenzione sulla serranda di un portone d’accesso a una ditta. L’incidente è avvenuto alle 22.40 all’esterno di un capannone di viale Europa 49.

13/04/2022 Si chiamava Giovanni Russo l’elettricista di 63 anni che è morto cadendo da una scala mentre lavorava in un capannone in ristrutturazione di via Manin 350, in zona Cascina Gatti, a Sesto San Giovanni. L’uomo, a seguito della caduta, ha battuto in maniera violenta la testa al suolo. A fare scattare l’allarme sono stati nel primo pomeriggio del 13 aprile, alcuni operai che hanno notato il suo corpo a terra, immobile. Il suo decesso, secondo il medico legale, risalirebbe ad almeno 48 ore prima. Da lunedì sera nessuno aveva avuto più notizie di Giovanni RussoE nessun operaio martedì era entrato nel cantiere. L’elettricista stava eseguendo alcune operazioni negli impianti del capannone, arrampicato in cima ad una scala telescopica e alle prese con una scatola di derivazione. Poi il tragico incidente e la drammatica scoperta, intorno alle 14.30. Il 63enne lascia la compagna e i due figli di 14 e 17 anni.

14/04/2022 Tragedia del lavoro nei boschi della valle di Fiemme, a valle di Bellamonte, dove un boscaiolo di 61 anni ha perso la vita travolto da un tronco.

La vittima è Aldo Fanton, di Cavalese, titolare di un impresa di lavori forestali con grande esperienza nel settore.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava effettuando lavori di esbosco assieme a una squadra di operai, tra cui anche il figlio, quando è stato travolto da un tronco agganciato alla teleferica. La tragedia si è verificata in località Zaluna a circa 1.300 metri di quota. Sul posto è giunto l’elicottero di Trentino emergenza, con un tecnico del soccorso alpino e un medico rianimatore, ma ogni tentativo di salvare l’uomo è stato inutile.

15/04/2022 Salvatore Piras, operaio di 23 anni, è morto mentre caricava dei ponteggi nel piazzale di un cantiere edile nella zona artigianale di Sorso, in provincia di Sassari.È stato travolto da un’impalcatura che ha ceduto improvvisamente.Il giovane è stato colpito violentemente alla testa e purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili.

15/04/2022 Sander Cerri, operaio di 39 anni, era impegnato nella demolizione di una delle pareti divisorie interne dello stabile, e ciò che restava della parete è crollata tutta in un pezzo. Sander Cerri è stato travolto dal materiale, che lo ha schiacciato a terra. Lungo e complesso il lavoro dei soccorritori e dei vigili del fuoco per liberarlo dalle macerie. Purtroppo Cerri è deceduto poche ore dopo il ricovero al Santa Chiara.

15/04/2022 Giuseppe Venezia operaio di 60 anni,

secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi. Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena si è precipitata sul posto, sul posto si è precipitata anche l’ambulanza del 118 e l’automedica, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto pochi minuti dopo la disperata corsa. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.

15/04/2022 Emilian Reuska, operaio di 54 anni,

si trovava sulla sommità di uno stabile di via Verona quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è precipitato all’interno di una bocca di lupo. È successo poco dopo le 15.30 di venerdì.

Le condizioni dell’operaio, che abitava nel Veronese, sono apparse subito gravissime: rianimato e intubato dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, il 54enne era stato trasferito – a bordo di un’eliambulanza – al Civile di Brescia. Inutili i disperati tentativi dei medici del nosocomio cittadino: il cuore del 54enne si è fermato poche ore dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva.

18/04/2022 È caduto nel pozzo per l’irrigazione ed è annegato. E’ la tragica sorte toccata a un agricoltore altoatesino di 46 anni, Gerhard Oberkofler, a Meltina in provincia di Bolzano. Probabilmente voleva controllare il sistema di irrigazione, ma ha perso l’equilibrio finendo giù. Sono stati i parenti a trovarlo e chiamare i soccorsi.L’uomo lascia la moglie e 4 figli

20/04/2022 Un agricoltore di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro a Vipiteno, in Alto Adige.

L’uomo stava lavorando il prato con un escavatore, quando in una zona più ripida il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi: l’uomo è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area interessata.

20/04/2022 E’ morto dopo essere stato ricoverato nell’ospedale di Perugia un operaio di 60 anni caduto da sette metri di altezza nella serata, mentre lavorava sul tetto di un capannone a Taverne di Corciano, in provincia di Perugia.

L’operaio morto, regolarmente assunto, era caduto mentre svolgeva dei lavori sul tetto del capannone, a causa di un cedimento. Trasportato all’ospedale di Perugia in codice rosso è stato ricoverato in terapia intensiva dove poi è morto.

22/04/2022 Un operaio 41enne è morto nel pomeriggio in seguito alle lesioni riportate dopo essere stato falciato da un’auto su un cantiere autostradale dell’A14 nel Ravennate.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, il 41enne si trovava nei pressi dell’area di servizio Sant’Eufemia – in corsia Nord – quando, verso 16.30, è stato travolto da una vettura in uscita sembra proprio dalla vicina stazione carburanti. Il 41enne, centrato con il lato destro del parabrezza, è morto poco dopo in ambulanza.

Il cantiere risulta essere regolarmente segnalato. Il conducente dell’auto ha dato esito negativo all’alcol test.

27/04/2022 Bernardo Passacantilli, operaio di 61 anni, é morto per essere caduto da un impalcatura da un’altezza di oltre 10 metri, in un cantiere a due passi da via Veneto a Roma.E’ morto sul colpo.Lascia due figli.

28/04/2022 Fabio Palotti, operaio di 39 anni, é morto per essere rimasto schiacciato dall’ascensore nel Ministero degli Esteri.Era padre di due bambini.

29/04/2022 Rosario Frisina, operaio di 58 anni é morto, per essere rimasto incastrato in un tornio industriale.

L’incidente mortale è avvenuto a Gorgonzola (Milano) nell’azienda elettromeccanica Bonato.Lascia moglie e due figli

03/05/2022 Constantin Cobanel, operaio di 38 anni é morto schiacciato da una trave di ferro, morendo sul colpo, mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione nel garage di un’abitazione a Ollomont, Aosta.Lascia la moglie e un figlio piccolo.

04/05/2022 Tre morti sul lavoro nella giornata di oggi.

Oronzo Pisano, operaio di 53 anni, stava effettuando dei lavori in uno stabile in via Umberto I, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dall’impalcatura sulla quale si trovava, da un’altezza di sei metri.Lascia la moglie e due figlie

Antonio Fabris, operaio comunale di 64 anni, stava tagliando l’erba, accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada, quando il piccolo trattorino tagliaerba del quale era alla guida è scivolato nel piccolo canale.L’uomo non é riuscito a liberarsi.Era vicino alla pensione.

Antonio Stazi, operaio di 29 anni, è morto folgorato nel corso dei lavori di potatura in un fondo privato in provincia di Roma.Lascia la compagna e due figli piccoli.

05/05/2022 Franco Leuzzi, operaio di 53 anni, é morto per essere caduto da una scala, da un’altezza di circa tre metri, mentre stava eseguendo dei lavori sul tetto di un’abitazione a Satriano.Ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.Lascia la moglie e due figli.

06/05/2022 Giuseppe Lucido, operaio di 58 anni, è morto dopo essersi sentito male mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione su una condotta idrica insieme ad un’altra persona nel terreno di un 72enne in contrada Carbone. Pare però che la vittima non stesse aiutando un amico bensì si sarebbe trovata lì per motivi professionali. Per questa ragione, dopo gli accertamenti eseguiti, la Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta ipotizzando che possa trattarsi di una morte sul lavoro e indagando dunque due persone per omicidio colposo.

10/05/2022 Si chiamava Thomas Ziller, aveva solo 26 anni, era un operaio comunale di Sfruz, in Trentino.Il 5 Maggio era alla guida di un trattore tagliaerba, quando di colpo il mezzo si ribaltato schiacciandolo.

Era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara.

È morto stamattina.

10/05/2022 Miz Mohamed Fawzy Abdou, operaio di 36 anni, è morto per essere caduto da un ponteggio, mentre stava smontando un’impalcatura in un cantiere a Ferrara.E’ caduto dal quarto piano.

Sarebbe morto sul colpo.

11/05/2022 Boris Kandjikov, operaio di 36 anni di origine bulgara, è morto folgorato, all’interno di un impianto fotovoltaico a Borgo Sabotino, a Latina.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava facendo dei lavori di manutenzione l momento dell’incidente.

11/05/2022 Beniamino De Masi, operaio di 51 anni, è morto per essere stato travolto dal crollo di un solaio, mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un piccolo edificio in pietra sulle colline a Lerici.

11/05/2022 Alexandru Marginean, agricoltore di 59 anni é morto schiacciato dal trattore che si é ribaltato a Vinci (FI)

11/05/2022 Giancarlo Carizzoni, operaio di 56 anni, è morto folgorato da un cavo dell’alta tensione alle Acciaierie Beltrame di Vicenza.Lascia la moglie e due figli

12/05/2022 A Napoli, Walter Carbone si è spento stamattina, all’ospedale Cardarelli. Si tratta dell’operaio ricoverato ieri in condizioni disperate dopo essere caduto dal tetto della piscina comunale del quartiere di Secondigliano, da un’altezza di 12 metri.Aveva 48 anni.Lascia la moglie e due figli.

12/05/2022 Marcello Fusi, operaio di 36 anni é morto incastrato in un macchinario in un’azienda agricola a Bedizzole, in provincia di Brescia.

13/05/2022 Vincenzo Martorana, operaio di 57 anni, é morto per per essere precipitato dal un’altezza di 5 metri, da un ponteggio sull’autostrada A19 Palermo Catania.

18/05/2022 Andrea Fagiani, sottoufficiale dell’esercito di 49 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro mentre lavorava al Deposito munizioni ed esplosivi ‘Mario LaBarbera’ di Nera Montoro a Narni, in provincia di Terni.

Secondo le prime notizie l’uomo sarebbe stato schiacciato ieri dal ribaltamento di un muletto mentre era impegnato in alcune attività

18/05/2022 Sono morti i 5 membri dell’equipaggio, dispersi in mare dopo l’affondamento, nella tarda seratai, del rimorchiatore ‘Franco P’ nel mare Adriatico a circa 52 miglia dal porto di Bari. E’ sopravvissuto solo il comandante, tratto in salvo nella notte dalla motonave croata Split accorsa in zona dopo l’allarme lanciato dalla Centrale operativa della Guardia Costiera che ha coordinato i soccorsi e le ricerche in mare. Soccorsi difficili, con un mare molto mosso e tanto vento.

20/05/2022 Un operaio di 43 anni é morto per essere rimasto schiacciato da un camion, mentre lavorava in una ditta di trasporti sulla via Selice, a Imola, nel bolognese.

20/05/2022 Pier Giorgio Mazzoni, agricoltore di 58 anni è morto nell’improvviso ribaltamento del trattore che stava conducendo. L’incidente è accaduto attorno alle 10.30 in un podere nella frazione di Casale, nel territorio del Comune di Calisese. Il mezzo agricolo, nell’affrontare una piccola trincea presente sul terreno, si è ribaltato senza dare scampo al conducente, rimasto schiacciato e morto sul colpo. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo.Lascia la moglie e il figlio.

21/05/2022 Walter Giurato, operaio di 53 anni è stato travolto e ucciso in un cantiere nell’autostrada A31 nel vicentino. Il 53enne, che stava eseguendo dei lavori di manutenzione, è stato investito da un’auto. Sul posto, chiamati dai colleghi della vittima, sono arrivati Suem 118 e polizia stradale, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo per “arresto cardiocircolatorio traumatico e trauma cranico

21/05/2022 Nella notte è morto un uomo, Sergei Robbiano, 50 anni, all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: intorno all’una, durante un’ispezione di routine della pista di volo, un’auto di servizio con a bordo l’operatore – per cause ancora da chiarire – è caduta in mare. L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto in corrispondenza dell’estremità ovest del sedime.

23/05/2022 Alessandro Zabeo, operaio di 33 anni,

è morto per essere caduto da un’altezza di 3 metri mentre lavorava fra i container al terminal Vecon di Porto Marghera. Zabeo era un addetto al rizzaggio, assunto con contratto interinale per la Nuova Clp (Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia).

24/05/2022 Si trovava su uno dei tetti di Verano Brianza, a un’altezza di sei metri da terra, ad aggiustare un’antenna. Pierluigi Airoldi, il tecnico antennista di 64 anni che sabato scorso 21 maggio è scivolato sulle tegole. Per motivazioni ancora da accertare, l’uomo è precipitato a terra: pronto l’intervento dei soccorsi, che l’ha trovato in strada in condizioni gravissime e l’ha trasferito in elioscoccorso all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo per ricoverarlo. Dopo quattro giorni di terapia intensiva, oggi la notizia: Pierluigi non ce l’ha fatta.Lascia la moglie e due figli

26/05/2022 Un operaio di 23 anni, Simone Ferri, è morto oggi pomeriggio a seguito di un’incidente sul lavoro avvenuto a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) all’interno dello stabilimento di un’azienda che si occupa di profilati di alluminio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, residente a Castel di Lama (Ascoli Piceno), stava effettuando un intervento di manutenzione sulla tettoria di un capannone, ad alcuni metri d’altezza; improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato battendo pesantemente a terra.

Sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 che non sono però riusciti a salvargli la vita. Il 23enne è morto praticamente sul colpo. La Procura di Ascoli Piceno ha aperto un’inchiesta per stabilire se ci sono responsabilità sull’incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio ascolano. (ANSA).

26/05/2022 Salvatore Marchetta, operaio di 49 anni, è precipitato da un ponteggio, da un’altezza di 10 metri, ed é deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate.Lascia la moglie e due figli.

27/05/2022 Era stato travolto dal suo trattore, è morto dopo 50 giorni di rianimazione. Era stato ricoverato d’urgenza lo scorso aprile, l’agricoltore Emilio Tommaso, dopo essere stato travolto dal suo trattore.Purtroppo non ce l’ha fatta e dopo 50 giorni in rianimazione all’ospedale di Piedimonte Matese, è morto.

27/05/2022 È morto all’ospedale di Bolzano il lavoratore agricolo di 64 anni, rimasto gravemente ferito nei vigneti di Termeno, in località Sella. Si tratta di Remo Rossi, dipendente della ditta Hofstaetter. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore con rimorchio con il quale stava effettuando un intervento fitosanitario. Il trattore è precipitato per circa due metri su una strada sottostante intrappolando Remo Rossi.

28/05/2022 Giuseppe Fatalino, operaio di 42 anni è morto a Porto Viro (Rovigo) dopo essere caduto da una cesta elevatrice, a circa cinque metri d’altezza. L’incidente è avvenuto presso un negozio dove l’uomo, originario della provincia di Bari, stava svolgendo lavori edili per una ditta esterna. In fase di accertamento le cause della caduta. Il personale del 118 ha portato l’uomo in ospedale a Rovigo, dove è deceduto in seguito ai traumi riportati.

29/05/2022 Tragedia sul lavoro allo stabilimento “Stella Maris” a Sottomarina. L’imprenditore Gianluca Fasolin, che avrebbe compiuto 53 anni ad agosto, è morto travolto da una palma che stava tentando, assieme ad un dipendente dello stabilimento, di raddrizzare dopo che, durante la notte, era stata piegata dal forte vento. Erano circa le 7 di mattina quando l’uomo ed il suo dipendente si erano trovati in spiaggia per sistemare quella palma che era caduta. Il grosso albero è stato quindi imbragato e con l’aiuto della pala di una ruspa presa a noleggio sono iniziate le manovre per riposizionare la pianta.Per ragione che sono al vaglio della polizia scientifica però qualcosa è andato storto. La palma si è staccata dall’imbragatura ed è finita addosso a Fasolin che, probabilmente, non si è nemmeno accorto che gli stesse finendo addosso, in quanto girato di spalle. La botta è stata tremenda e per l’imprenditore non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo.Lascia la moglie e due figli.

30/05/2022 Un’altra morte sul lavoro scuote l’Irpinia. Il dramma s’è consumato questa mattina in località Stillo ad Ariano, poco dopo mezzogiorno. La vittima, Antonio Scaperrotta, imprenditore 52enne, era impegnato con la sua ditta in lavori di drenaggio delle acque intorno all’abitazione di un privato quando, durante alcune opere di scavo e a causa di un imprevisto cedimento, è stato investito dal terreno. Inutili i soccorsi, ambulanza e vigili del fuoco hanno raggiunto la villetta poco dopo ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.Lascia la moglie e due figli.

30/05/2022 Intorno alle 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via la Fabbrica a Chiampo all’interno di un’azienda di marmi per un incidente sul lavoro: è morto Ivano Farinon, 66enne, storico marmista.L’uomo era intento a lavorare con il muletto quanto per cause in corso di accertamento si è rovesciato con il mezzo dal piano stradale al deposito interrato.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il muletto, purtroppo il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del 66enne.Lascia la moglie e due figli.

31/05/2022 Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta nell’area del porto di Cagliari. Pasquale Piras, operaio di 60 anni originario di Maracalagonis (Città metropolitana del capoluogo sardo) è caduto in acqua mentre era a bordo del suo camion ed è morto affogato. Il tragico incidente è avvenuto lungo il pontile del Villaggio Pescatori, alla periferia della città sarda.

Per ricostruire la dinamica dell’infortunio hanno lavorato in loco gli specialisti dello Spresal e della Polizia. Da quanto si apprende, l’uomo stava movimentando del materiale, forse della terra, per il cantiere che si trova poco distante. Forse a causa di una manovra errata, mentre lasciava il pontile il mezzo è scivolato in mare. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e gli agenti della Squadra volante. Nonostante l’arrivo dei soccorsi – scrive Sardegna Live – per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

01/06/2022 Giuseppe Mellino, operaio di 38 anni é morto schiacciato due giorni fa dalla benna di un muletto in un cantiere edile nella località Cala di Lepre a Palau, in provincia di Sassari. I carabinieri di Palau, con la collaborazione della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia sono intervenuti dopo la richiesta di soccorso arrivata al 118. Il pubblico ministero del tribunale della Procura di Tempio Pausania ha disposto il sequestro della salma in attesa di una preliminare valutazione del medico legale. Il datore di lavoro della vittima, un quarantacinquenne originario di Ozieri, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo.

04/06/2022 Alessandro Bonucchi, agricoltore di 42 anni, é morto schiacciato dal suo trattore, mentre tagliava l’erba nell’appezzamento di terreno che aveva preso in affitto a Serramazzoni.

Lascia la compagna e un figlio piccolissimo.

04/06/2022 Gastone Faraoni, artigiano di 64 anni, é morto per essere caduto da una scala da un’altezza di 4 metri, mentre stava ultimando i lavori in uno stand, in vista dell’apertura del Salone del Mobile, all’interno del Padiglione 1 alla Fiera di Rho.Lascia la moglie e due figli

06/06/2022 Massimiliano Zani, 47 anni, vicesindaco di Filattiera, piccolo Comune della Lunigiana, è morto dopo essere rimasto incastrato – secpondo una prima ricostruzione – in una pressa per la lavorazione del fieno. Da quanto appreso, il vicesindaco, dipendente del gestore idrico Gaia spa, sembra stesse lavorando in un campo non lontano dalla sua abitazione.Lascia la moglie e 3 figli.

07/06/2022 Angelo Provenzale, operaio di 49 anni, é morto per essere precipitato da un edificio a Milano da una quindicina di metri, mentre con un collega stava montando delle tende al quarto piano.

07/06/2022 Franco Rizzo, agricoltore di 53 anni, è morto per essere stato schiacciato dal suo trattore a Terrassa Padovana.Lascia la moglie e la figlia

08/06/2022 Felice Nicolazzo, operaio di 74 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio in allestimento su un cantiere in via Foderaro, una intersezione di via del Progresso. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava lavorando all’allestimento del cantiere e si trovava proprio sul ponteggio, a circa sei metri di altezza, da cui improvvisamente è caduto.

12/06/2022 Un agricoltore Rosario Di Nolfo, 64 anni, di Favara, in provincia di Agrigento, è morto schiacciato dal trattore che stava utilizzando sul suo appezzamento di terreno, in contrada Gibisa.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe ribaltato e sarebbe finito in una scarpata, intrappolando e schiacciando l’uomo.

13/06/2022 Un operaio di 30 anni al suo primo giorno di lavoro ha perso la vita precipitando da sei metri di altezza mentre stava eseguendo, con un collega, i lavori di ristrutturazione energetica di un condominio in via Salandri in zona Pompilio.

Il cantiere era stato aperto solamente da qualche ora. L’operaio, Alexandro Tonn Loose, di nazionalità brasiliana, si trovava al terzo piano dello stabile quando, per cause che sono ancora in corso d’accertamento, è precipitato nel vuoto.

16/06/2022 Un operaio di 35 anni è morto, questa mattina, all’interno della centrale del Mercure a Laino Borgo, in provincia di Cosenza. La vittima era un dipendente di una ditta appaltatrice esterna. L’incidente, secondo quanto è stato riferito, si è verificato durante il fermo degli impianti per manutenzione della centrale a biomasse.Secondo quanto appreso, pare che l’operaio si trovasse su un ponteggio per sorvegliare l’attività di smantellamento, quando sarebbe precipitato cadendo su un nastro trasportatore e morendo sul colpo.

16/06/2022 E’ deceduto dopo 10 giorni in rianimazione, l’operaio 47enne vittima di un incidente sul lavoro in un fondo agricolo alla frazione Preturo di Montoro. L’uomo, di origine rumena ma residente a Bracigliano in provincia di Salerno, stava eseguendo dei lavori di potatura di alcuni alberi quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo e battendo la testa. Un volo di diversi metri. Immediatamente soccorso è stato trasportato dal 118 all’azienda ospedaliera Moscati. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Intubato, in rianimazione, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Ha lottato tra la vita e la morte per 10 giorni, ma non ce l’ha fatta. Si è spento oggi all’ospedale Moscati.

17/06/2022 Antonino La Marca, meccanico di 53 anni, é morto per una grossa vite nel cranio (forse il perno di un’ammortizzatore).

18/06/2022 Simone Tavaglione, faceva l’operaio, é morto schiacciato da un muletto che stava guidando e che si é ribaltato, in una ditta di Aprilia.Aveva solo 32 anni

19/06/2022 Una nuova, tragica morte sul lavoro. Travolto da un mezzo guidato da un collega, ha perso la vita il 59enne A. M., originario della provincia di Potenza.

L’episodio è accaduto nell’area di una ditta di impianti elettrici, situata a ridosso del casello di Capua. Le condizioni del 59enne lucano sono apparse da subito critiche. Nonostante i soccorsi siano arrivati subito, la vittima è deceduta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul posto le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

21/06/2022 Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto stamani a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del cuore commerciale della città Secondo i primi rilievi, sembra che l’uomo, per cause da accertare, sia caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre insieme ad altri operai era impegnato ad installare un montacarichi. Il 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale Vito Fazzi dove però è morto poco dopo Sul posto per i rilievi gli agenti delle volanti e gli ispettori dello Spesal. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta.

21/06/2022 Aniello Alaia, operaio di 58 anni, è morto per essere stato travolto da un treno, mentre secondo una prima ricostruzione, stava posando cavi nelle canaline che scorrono a fianco del tracciato.E’ stato un attimo. I colleghi sul momento non si sono accorti di niente, poi la scoperta della tragedia. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il treno lo ha falciato senza lasciargli scampo.

21/06/2022 Rossano Raimondi, operaio di 52 anni, é morto travolto da una matassa di ferro, che gli è piombata addosso, mentre stava lavorando in un’azienda di Legnago che si occupa della lavorazione del ferro.Lascia la moglie e due figlie.

21/06/2022 Marco Accordini, giovane imprenditore agricolo di 26 anni, é morto schiacciato dal trattore nel vigneto nell’azienda di famiglia a Mazzurega di Fiumane

21/06/2022 Incidente mortale nelle campagne di Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Michele Sereno, di 65 anni, è rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre stava arando un terreno di sua proprietà. E’ accaduto ieri pomeriggio. L’uomo, titolare di un’impresa edile in provincia di Firenze, era tornato a Sant’Angelo di Brolo, suo paese natale, ed era solito trascorrere i pomeriggi nella sua abitazione di campagna. A lanciare l’allarme è stato un familiare. Inutili i soccorsi.

22/06/2022 Ennesimo incidente sul lavoro nel veronese. A perdere la vita è stato un operaio che stava ristrutturando un’abitazione.

La tragedia è successa attorno alle 10 a Brenzone del Garda.Giacomo Perotti, operaio di 65 anni, stava eseguendo lavori di ristrutturazione in una casa vacanze di proprietà di cittadini tedeschi.

Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo è caduto da un altezza di 5 metri nel vano sottostante.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si è portato il personale sanitario che purtroppo ha potuto solamente constatare il decesso. Ad intervenire per i rilievi i carabinieri di Malcesine.

22/06/2022 A causa di una caduta da un’impalcatura, Ciro Pinto un operaio di 53 anni è morto stamani a Nova Siri (Matera). Secondo quanto si è appreso, l’uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

22/06/2022 Un operaio di 54 anni, padre di quattro figli, Grimaldo Palomino Loayza è precipitato dal tetto del capannone di una ditta di fertilizzanti, Choncimer, a Rocchetta di San Severino Marche (Macerata) mentre stava effettuando la pulizia di pannelli fotovoltaici. L’incidente è avvenuto stamattina. L’uomo, di origine peruviana e da oltre 20 anni residente a Macerata, è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri dopo il cedimento, sotto i suoi piedi, secondo una prima ricostruzione, di un lucernaio in plexiglass. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

26/06/2022 Graziano Chiari, imprenditore di 59 anni, é morto travolto dal crollo di una gru.

Secondo una primissima ricostruzione, il macchinario stava sollevando una putrella di acciaio verso l’ultimo piano del palazzo in ristrutturazione e Chiari stava monitorando le operazioni dal basso. L’incidente è avvenuto all’improvviso: la parte terminale del braccio ha ceduto ed è rovinata al suolo da un’altezza di circa 25 metri conficcandosi dietro la cabina del camion che aveva trasportato il materiale per cantiere.

L’impatto è stato devastante. Graziano Chiari aveva riportato un grave trauma cranico. L’imprenditore, inoltre, era andato in arresto cardiaco, ma dopo essere stato rianimato (i primi a praticargli il massaggio cardiaco sono stati gli agenti della polizia locale) era stato portato con la massima urgenza al Niguarda. Le sue condizioni erano gravissime e nella notte tra sabato e domenica sono ulteriormente peggiorate.Lascia la moglie e due figli.

27/06/2022 – Si chiamava Lauro Mancini il 57enne anconetano che questa mattina all’alba è morto nel fragico incidente in mare a mezzo miglio dalla costa, poco più a nord della raffineria Api. La vongolara sulla quale si trovava a pescare, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente ribaltata. Sarebbe uscito in barca con un’altro marittimo. Quest’ultimo è riuscito a salvarsi salendo a bordo di una delle altre imbarcazioni vicine che ha prestato immediatamente soccorso, mentre per Mancini non c’è stato nulla da fare.

29/06/2022 Angelo Aiosa, operaio edile di 61 anni, é morto.

Stando alla prima ricostruzione, Aiosa sarebbe precipitato da una impalcatura rimanendo schiacciato poi dal montacarichi.

29/06/2022 Un operaio di 62 anni, Antonio Sette, originario di Arena ma residente a Dasà, è morto questo pomeriggio schiacciato dal trattore che stava utilizzando per lavorare. La tragedia è avvenuta in un terreno tra Soriano e Pizzoni, nel Vibonese. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del servizio medico d’urgenza “118” dell’ospedale di Soriano e i vigili del fuoco i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

29/06/2022 Sono stati giorni di speranza e di preghiera per Paolo Altobelli, il 40enne di Piedimonte Matese, investito da un pik-up in una ditta di materiale edile. Giorni in cui un’intera comunità si è stretta nel silenzio e nella preghiera per salvare la vita a Paolo, vittima di un drammatico incidente sul lavoro. Purtroppo le preghiere non sono bastate. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 giugno, il suo cuore ha smesso di battere.

02/07/2022 Fausto Vinti, operaio di 57 anni è morto oggi pomeriggio a Perugia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Ponte San Giovanni presso la sede di Umbra Acque, per la quale lavorava. In base alla ricostruzione fornite dai carabinieri è stato schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion.

Il mezzo – riferiscono i militari – trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete di uno stabile ne ha provocato il distacco.

Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, personale del 118 e dell’Asl.

02/07/2022 Christian Pasini, operaio di 54 anni, é morto per essere stato travolto da un muletto, nel piazzale di un supermercato in centro a Forlì.

03/07/2022 È morto Cristian Cattaneo, l’artigiano di Cornaredo di 51 anni che era caduto da una scala mentre stava montando alcuni serramenti a Gressoney-La-Trinité (Valle d’Aosta). L’uomo era ricoverato nel reparto rianimazione Umberto Parini di Aosta ed è spirato nella giornata di domenica 3 luglio.

L’incidente era accaduto giovedì 30 giugno: l’uomo stava montando una finestra di un locale in costruzione quando, forse per aver perso l’equilibrio, è caduto da una scala battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e sono peggiorate dopo il suo arrivo all’ospedale di Aosta, dove era stato ricoverato in prognosi riservata.Lascia la moglie e la figlia.

05/07/2022 Ancora una morte sul lavoro. Questa mattina un operaio di 28 anni di Niscemi, Roberto Savasta, ha perso la vita precipitando da un ponteggio allestito in un cantiere nell’Ennese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe caduto da un’impalcatura da una altezza di circa 10 metri. Il 28enne è stato prontamente trasportato all’ospedale di Enna ma a causa delle ferite riportate non ce l’ha fatta.

07/07/2022 Un autotrasportatore polacco di 52 anni è morto a Novellara (Reggio Emilia), caduto dal pianale del proprio camion, mentre scaricava un macchinario. È successo all’interno del piazzale della ditta Global Wending. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri e la Medicina del lavoro, che stanno procedendo ai rilievi per accertare cause e dinamica.

08/07/2022 Incredulità e tanto dolore nel Piacentino per la morte del giovane Simone Pagani, un ragazzo di 19 anni vittima di un tragico incidente stradale mentre era al lavoro col furgone delle consegne del ristorante-macelleria per il quale lavorava.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì sulla strada Statale 654 di Val Nure, tra Ponte dell’Olio e Bettola. Erano circa le 18.30 e il giovane alla guida del furgone viaggiava verso Bettola per una consegna quando, per motivi ancora da accertare, tra le frazioni di Biana e Recesio si è scontrato frontalmente con un autobus di linea che viaggiava in direzione opposta, verso Piacenza.

Il giovane Simone Pagani, originario di Caorso, nell’impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.

Ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

09/07/2022 E’ morto l’operaio di 40 anni rimasto vittima ieri di un incidente sul lavoro in un cantiere di viale Jonio, a Montesacro. La vittima si chiamava Ohuimuosa Nosakhare, di origine nigeriana era cresciuto a Roma e da anni lavorava come manovale.

L’operaio è stato centrato dalla lastra di marmo che si è staccata da un balcone al quinto piano dove era in corso una ristrutturazione.

In quel momento la vittima stava lavorando sul piano della strada e nonostante indossasse il casco l’impatto violentissimo gli ha procurato un gravissimo trauma cranico.

Ricoverato in codice rosso è morto oggi.

09/07/2022 L’intera comunità di Montefiore dell’Aso piange la scomparsa di Alessandro Butta. L’imprenditore agricolo è morto a 65 anni a causa di un tragico incidente con il trattore nel tardo pomeriggio di oggi in un terreno a ridosso della Val Menocchia. Il mezzo è caduto in una scarpata e per Butta non c’è stato nulla da fare. Vani gli interventi del 118 e dell’eliambulanza Icaro giunti sul posto.

Alessandro Butta era uno dei principali esperti e produttori, a livello nazionale, di tintura naturale ed uno dei fondatori della Cooperativa La Campana di Montefiore. Nel suo campo era considerato uno dei migliori a livello non soltanto nazionale ma anche europeo.

10/07/2022 Ennesimo incidente sul lavoro: un uomo di 64 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal suo trattore. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di oggi, a Montefiore dell’Asso, in provincia di Ascoli Piceno. Il 64enne stava lavorando in campagna con un trattore quando, per cause ancora ignote, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto. Sulla dinamica indagano i Carabinieri.

11/07/2022 Un operaio di 55 anni, Mirco Bottacin, mentre stava lavorando in un cantiere edile in via della Pieve a Zeminiana di Massanzago, per cause ora al vaglio dei carabinieri e del personale dello Spisal è stramazzato al suolo dopo essere stato colpito da un oggetto sospeso ad una gru. Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto è giunto l’elisoccorso del Suem 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.Lascia due figli.

13/07/2022 Ennesimo infortunio mortale sul lavoro nel Veronese. Questa mattina, poco dopo le 9, un agricoltore 61enne residente a Zevio è morto travolto dal suo trattore finendo capovolto nel canale che affianca via Belledonne a Palù. Sul posto i soccorritori del 118, arrivati con l’elicottero, che hanno cercando inutilmente di rianimare l’uomo, assieme a vigili del fuoco e polizia stradale.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, l’agricoltore avrebbe perso il controllo del trattore sbilanciato dall’attrezzo agricolo che trainava. Da qui il ribaltamento nel fossato. Sul posto gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 per i rilievi del caso.

14/07/2022 Un operaio di 60 anni è morto nella mattina di oggi, sul posto di lavoro.

L’uomo è stato schiacciato da un camion mentre partecipava al tagli degli alberi in un terreno privato in una frazione di Oltrepò Pavese, Tornello di Mezzanino. Immediato l’intervento degli operatori del 118, che hanno solamente potuto constatare il decesso, causato dalle gravi ferite riportate.

14/07/2022 Un incidente sul lavoro ha procurato la morte di Mario Da Pozzo, 77 anni, di Ravascletto, cognato del sindaco Ermes De Crignis.

L’uomo stava lavorando nei pressi di Casera Tarondon, sulla panoramica delle vette quando per cause non chiare è precipitato lungo il pendio assieme alla ruspa che stava manovrando. A notarlo è stato un pastore, che ha dato l’allarme. L’uomo.giaceva una cinquantina di metri sotto il livello della strada e la ruspa era più in basso, ad un centinaio di metri.

16/07/2022 Tragico incidente sul lavoro a Calcinato, in provincia di Brescia. Un autista di 60 anni è morto folgorato mentre stava scaricando delle terra dal suo camion. Era impegnato in uno dei cantieri della Tav: la terra proveniva dagli scavi del tunnel dell’alta velocità Brescia-Venezia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il camion abbia urtato una cavo dell’alta tensione: il lavoratore dunque dopo poco è stato colpito da una potente scarica elettrica. Per l’uomo purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

18/07/2022 Tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Introbio. A perdere la vita un operaio di 58 anni di origini moldave, rimasto schiacciato da un mezzo in movimento mentre stava lavorando nel capannone dell’impresa edile Benedetti di Introbio, in Valsassina.

18/07/2022 Un operaio di 47 anni è morto a Roma schiacciato dai pannelli di legno. L’incidente sul lavoro in una falegnameria di via Affogalasino a Monteverde.E’ successo intorno alle 7,15 di oggi. Sul posto la Polizia scientifica per i rilievi e i sanitari del 118 con una automedica ai quali però non è rimasto che accertare il decesso dell’uomo.

19/07/2022 Ancora una morte sul lavoro. Gianni Gesualdi, elettricista di 49 anni, ha perso la vita questa mattina mentre stava effettuando un intervento all’interno del ristorante Torttellove in via Tinaia. L’uomo stava lavorando all’impianto elettrico all’interno del locale quando – per cause da accertare – potrebbe essere rimasto vittima di una scarica elettrica. L’incidente è accaduto poco dopo le 9,30.

Sul posto sono giunti i soccorsi, che hanno provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo purtroppo è risultato vano e l’elettricista è deceduto.

20/07/2022 – Un agricoltore, Fortunato Ranieli, di 34 anni, di San Calogero, è morto dopo essere stato schicciato dal trattore che stava guidando. L’uomo stava arando un appezzamento di terreno nelle campagne della frazione Calimera ed era diretto in un terreno in località “Fornace” quando il mezzo si è ribaltato. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari del 118.

20/07/2022 Nicolò Giacalone è la giovane vittima di un altro incidente mortale che si è verificato lungo la strada che porta da Custonaci alle cave di marmo. Nicolò Giacalone era un operaio di 36 anni, dipendente di un cantiere.

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha perso la vita dopo che il suo mezzo, una gru, si è improvvisamente ribaltata andando a finire sotto la carreggiata. I soccorsi si sono rivelati inutili.

Come dice il Giornale di Sicilia, l’incidente si è verificato precisamente in via Ragusa. I vigili parlano d’incidente sul lavoro ma non è ancora chiara la dinamica della tragedia.

21/07/2022 Un operaio di 51 anni, Antonino Tamburo, originario di Cefalù, ha perso la vita mentre era al lavoro nel cantiere che si sta occupando del progetto per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, nella zona di Cefalù.Da quanto hanno appreso i sindacati, l’uomo sarebbe caduto nel vuoto durante la sostituzione di alcuni pannelli sulla copertura di un capannone che funge da riparo della “talpa” meccanica utilizzata per lo scavo della galleria in contrada Ogliastrillo

21/07/2022 Davide De Stasio, 47enne di Perosa Canavese, è morto in un incidente sul lavoro a Pont-Saint-Martin (Aosta) nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio 2022. È avvenuto nello stabilimento della Thermoplay di via Viola, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi d’iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche. In base a una prima ricostruzione l’uomo è caduto da una grata precipitando per circa tre metri.

25/07/2022 Era residente nell’Astigiano l’operaio di 33 anni morto dopo tre giorni di agonia in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro a Cernusco sul Naviglio (Milano).

Il ragazzo è precipitato da sei metri di altezza: stava installando un’insegna pubblicitaria fuori da un’area commerciale. Era in trasferta quel giorno.

Di origini romene, lascia la moglie incinta al sesto mese. Viveva da qualche tempo a Tonco.

L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì. Elitrasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano con un grave trauma cranico, è morto tre giorni dopo.

26/07/2022 Il titolare di un’azienda di marmi, Giovanni De Sarno, di 55 anni, è morto in un incidente sul lavoro verificatosi a Roccarainola, comune in provincia di Napoli. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, l’imprenditore sarebbe stato schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento nell’azienda Agar Marmi di via IV Novembre.

26/07/2022 Non ce l’ha fatta l’operaio folgorato mentre era al lavoro ad Annone Brianza. Enrico Pedretti, 51enne di Oggiono, è morto poco dopo essere arrivato in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale “Manzoni” di Lecco. L’uomo, intorno alle 18 di martedì 26 luglio, si trovava nella zona di una cabina elettrica all’esterno di un’azienda di via Pascoli quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da una scarica elettrica.

Le condizioni sono apparse subito molto gravi: soccorso in arresto cardiaco, Pedretti, dipendente di una società del Meratese, è stato trasferito in codice rosso presso il nosocomio della città capoluogo, dove si è spento pochi minuti dopo.

26/07/2022 Un serramentista di circa 60 anni è morto nel pomeriggio a Lumarzo, nell’entroterra di Genova, dopo essere precipitato dal terzo piano mentre montava una finestra.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l’automedica, e i vigili del fuoco con l’elicottero. L’uomo, Tiziano Rovegno, è caduto da circa sei metri di altezza davanti agli occhi del figlio presente con un’altra ditta. Le indagini sono affidate agli ispettori della Asl e ai carabinieri per capire quanto successo. Rovegno oltre al figlio lascia la moglie e un’altra figlia.

28/07/2022 Un operaio, Filippo Bua é morto sul lavoro per la ferita riportata alla gola, mentre stava tagliando con un accetta, il sughero da un albero, in una sughereta a Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano.Aveva solo 18 anni.

29/07/2022 Alessandro Viglianisi, operaio di 37 anni è morto in un incidente di lavoro avvenuto nel sito della Ecometalli srl, nella zona industriale di Catania. La società si occupa di raccolta e commercio di metalli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La Procura ha aperto un’inchiesta. Secondo quanto si è appreso l’uomo è stato colpito da un frammento metallico dopo un’esplosione, forse di una bombola, mentre era su un mezzo di lavoro. L’impatto è stato violento e l’operaio è morto sul colpo.

30/07/2022 Sarebbe precipitato da un’impalcatura, cadendo da un’altezza di circa 4 metri. Un operaio di 58 anni è morto, questa mattina a Bari, in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile nella zona di corso Alcide De Gasperi, a Carbonara. La vittima, Angelo Bonelli, era di Bitonto: lascia moglie e tre figli.

01/08/2022 Una caduta da dieci metri di altezza, precipitando all’interno della tromba dell’ascensore: è morto così Cristiano Bonomo, piastrellista di 55 enne di Asiago. L’impatto violentissimo col suolo non gli ha lasciato scampo. L’artigiano stava lavorando in un cantiere edile a Gallio, in località Zebbo, sull’Altopiano dei Sette Comuni. Sul posto sono arrivati i sanitari da Asiago che hanno cercato di rianimare l’uomo a lungo, insieme ai colleghi.Tutto inutile.

02/08/2022 È Pellegrino Ciotta, di Vitulano (Benevento), l’operaio di 58 anni morto la notte scorsa per un incidente nella fabbrica in cui stava lavorando, nell’area industriale di Benevento. L’uomo è stato travolto da un «big bags», come viene definito in gergo un sacco pieno di polimeri di materia prima plastica, in seguito alla rottura di alcune cinghie che tenevano sollevato il contenitore. L’incidente è avvenuto intorno alle 3, quando il 58enne era impiegato nel turno notturno. I colleghi sono accorsi immediatamente in suo aiuto per liberarlo dal peso e hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare.

05/08/2022 Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un capannone di via D’Annunzio, nei pressi della Vestas, a Taranto. A perdere la vita un operaio di 53 anni, originario di Sava, dipendente di una ditta metalmeccanica. Pare che l’uomo stesse lavorando con un flex quando il disco gli ha ferito una gamba recidendogli l’arteria femorale. Immediati sono scattati i soccorsi per tamponare l’emorragia, ma l’uomo è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

05/08/2022 Ancora una tragedia nel salernitano. Un 49enne è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro in località Farneto di Tortorella.L’uomo è stato schiacciato dal mezzo agricolo sul quale stava lavorando. I soccorsi, giunti sul posto pochi minuti dopo, hanno potuto soltanto constatare il decesso del 49enne.

07/08/2022 Ancora un tragico incidente sul lavoro. Un agricoltore di 50 anni ha perso la vita sulla provinciale 595 tra Mazzè e Villareggia, nel Torinese. L’uomo era ai comandi di un trattore che, per cause da accertare, è caduto nella scarpata ribaltandosi più volte. L’uomo, Romeo Appino, originario di Ivrea, è morto sul colpo.

08/08/2022 Santhià, Salussola: è morto Andrea Guizzardi, l’operaio coinvolto nell’incidente che si è consumato, all’impianto di compostaggio “Territorio e Risorse” in zona Brianco. Guizzardi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato, mentre lavorava ad alcuni metri di altezza. Seppur imbragato avrebbe sbattuto con violenza contro un macchinario.

08/08/2022 Una morte sul lavoro che colpisce al cuore due comunità, Caivano e Casal di Principe. Aveva appena 48 anni Enzo Visone, l’operaio originario di Casal di Principe, ma da anni residente a Caivano morto nella giornata oggi a Chiazzano, provincia di Pistoia dove stava lavorando per una ditta impegnata in un appalto per conto di Publiacqua.

Stando a quanto emerso il 48enne stava controllando le transenne del cantiere quando è sopraggiunto un camion lungo quel punto dell’arteria. Il conducente del mezzo pesante non è riuscito ad evitare l’impatto. L’operaio è stato caricato a bordo di un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Le sue condizioni sono apparse da subito drammatiche e purtroppo nel pomeriggio è arrivata la tragica notizia: il cuore di Enzo, grande lavoratore, amico generoso e padre di famiglia ineguagliabile, si era fermato per sempre. Lascia la moglie Franca e due figli. Soltanto dopo il probabile esame autoptico la salma rientrerà a casa per il rito funebre.

12/08/2022 Un operaio di 48 anni è morto nel Vicentino, nel tentativo di spegnere l’incendio di alcuni bancali. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era a terra privo di sensi, e non si è più ripreso. L’incendio è avvenuto ieri mattina alla Conceria Riviera di Zermeghedo. Stando alle prime informazioni, qui era in corso un intervento di manutenzione.

12/08/2022 Ennesima morte sul lavoro nel catanese. Un operaio sessantenne N.C. di Militello Val di Catania, ha perso la vita folgorato ieri sera a Caltagirone mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente di una linea di media tensione.

17/08/2022 Incidente sul lavoro in un pontile della raffineria Saras a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. La vittima è Stefano Nonnis, operaio di 42 anni di Santadi. Era dipendente della Turisman, una ditta d’appalto ogliastrina ma con sede operativa a Sarroch, specializzata in pontili e ponteggi industriali. L’incidente – fa sapere in una nota la Saras – è avvenuto intorno alle 9.30. L’uomo si trovava su un pontile quando, per cause non ancora accertate, è scivolato, finendo in mare. I soccorsi interni alla raffineria sono subito intervenuti, poi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ma l’uomo era già privo di vita.

18/08/2022 Aveva appena 28 anni ed era venuto in Italia proprio per lavorare. Ma, alla fine, quel lavoro tanto agognato si è rivelato fatale per lui. È morto, infatti, schiacciato da una lastra di metallo che si è staccata da un carroponte nell’azienda in cui era assunto a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia.

19/08/2022 ragico incidente sul lavoro in Trentino nella giornata di oggi, venerdì 19 agosto. A perdere la vita è stato il titolare della ditta Valentini di Cles che costruisce teleferiche mobili per l’esbosco.

Ilario Valentini, imprenditore 74enne, sarebbe rimasto schiacciato da un telaio metallico all’interno del capannone aziendale.

Sul posto si sono subito portati la croce bianca, Trentino emergenza e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

20/08/2022 Purtroppo non ce l’ha fatta. Si è spento, dopo 18 giorni di permanenza in ospedale, Vittorio Fabozzi, il 59enne operaio di Caivano, caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando a due metri di altezza presso un istituto scolastico di Castelfranco Veneto. Le sue condizioni, apparse subito gravi in seguito al trauma cranico riportato nel violento impatto con il suolo, ne richiesero l’immediato ricovero al nosocomio di Treviso. Qui la situazione è successivamente precipitata per il peggioramento dell’attività cerebrale che ne ha provocato, poi, il decesso.

21/08/2022 Una vera tragedia quella che è consumata a Palazzo Canavese, nell’eporediese, dove un giovane agricoltore di soli 30 anni è morto a causa delle ferite riportate in un incidente sul lavoro. Il giovane uomo è rimato schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando ieri, sabato 20 agosto 2022, intorno alle 19.30: per Stefano Actis Dana, residente a Piverone, nonostante le cure prestate dai sanitari dopo 24 ore è arrivato il decesso.

25/08/2022 5 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore:

Matteo Tambalo operaio di 42 anni, investito e ucciso da un furgone sulla Transpolesana: stava falciando l’erba al distributore Eni.

Iliev Plamen Slalev operaio di 52 anni, é morto nella ditta di logistica Rhenus di Buccinasco, nel Milanese.Dai primi elementi emersi, è rimasto incastrato tra il transpallet e lo scaffale all’altezza del torace.

Giuseppe De Marinis bracciante agricolo di 55 anni, è morto per essere rimasto schiacciato dal trattore.

Giordano Cicognani, imprenditore di 59 anni, stava camminando sul tetto del capannone di sua proprietà quando un pannello della copertura ha ceduto è caduto nel vuoto: un volo di cinque metri che non gli ha lasciato scampo

Abdelkarim Ben Said, operaio di 64 anni, è morto in ospedale, in seguito alle gravi lesioni riportate

Martedì scorso a Bolzano era caduto da un ponteggio nel cantiere per il rifacimento della sede dell’Ipes, all’incrocio tra via Milano e via Rovigo.

26/08/2022 Villaricca in lutto per la morte di Angelo Galdiero. L’uomo, un imprenditore agricolo, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, nei pressi della variante che collega Vairano Patenora, la frazione Scalo e Marzanello.

Angelo era alla guida del suo trattore, in un terreno di sua proprietà nell’alto casertano, quando improvvisamente ha perso il controllo. Il pesante mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciando il corpo del sessantenne. L’impatto con il terreno e con le lamiere del trattore è stato violentissimo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della caserma di Vairano e l’equipe medica del 118. Purtroppo, però, al loro arrivo non c’era più nulla da fare.

31/08/2022 Abderrazzak Bouchkaraun, operaio di 59 anni ha perso la vita, questa mattina, mentre lavorava in una azienda di Malgesso, nel varesotto. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, rinvenuto appeso tra due travi di un macchinario, sarebbe rimasto incastrato mentre effettuava operazioni di manutenzione e pulizia.

31/08/2022 Nel pomeriggio, intorno alle 17.00, una forte esplosione è avvenuta a bordo di un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone, causando la morte di tre membri dell’equipaggio e il ferimento di altre due. Secondo una prima ricostruzione, gli uomini stavano svolgendo dei lavori nella sala macchine e i Vigili del Fuoco dichiarano che l’esplosione sarebbe stata causata dalla bombola di una saldatrice. Il rimorchiatore, che si chiama Asso batte bandiera straniera e dalle immagini dei Vigili del Fuoco appare registrato nel porto di Malakal (Sud Sudan). È impiegato nei servizi di assistenza alle piattaforme che estraggono metano al largo di Crotone.

01/09/2022 Non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate solo un paio di giorni fa in Val Brembana, provincia di Bergamo: Omar Ait Youssef si è spento giovedì in ospedale. Dipendente di un’impresa trentina, era al lavoro lungo un cantiere stradale in territorio di Avarara: insieme ai colleghi stava montando delle reti paramassi sulla parete rocciosa di fianco alla strada.

Mentre stava lavorando in quota, tirando funi e predisponendo l’area di lavoro, qualcosa purtroppo è andato storto: è precipitato per più di 8 metri sull’asfalto, procurandosi come detto gravi lesioni. Ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, è stato anche operato: ma le sue condizioni si sono successivamente aggravate, fino al tragico epilogo.

02/09/2022 Due operai sono morti sul lavoro nella giornata di oggi.

Girolamo Tartaglione, schiacciato da una piastra di metallo di circa 50 quintali, nell’azienda Eural Gnutti di Pontevico (BS)

Aveva solo 31 anni.

Gianluigi Marchesi, operaio di 34 anni è morto in ospedale, investito da un camion nel piazzale in una ditta a Filago.

05/09/2022 E’ morto all’ospedale di Verona Nicolò Corsi, l’operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso alla Cantina Pasqua, nel capoluogo scaligero.

Il giovane, che lavorava per la O.M. System di San Martino Buon Albergo (Verona), una ditta esterna che esegue manutenzioni agli impianti, aveva perso i sensi a causa delle esalazioni mentre era impegnato in un intervento di manutenzione in un serbatoio ed era precipitato all’interno del silos. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, al punto che una prima comunicazione lo aveva dato per deceduto.

05/09/2022 Il trattore si ribalta travolgendo l’uomo che lo stava conducendo: è accaduto a Santomato, in via del Casseretto. L’agricoltore è rimasto schiacciato sotto al pesante mezzo e non ha avuto scampo. Si chiamava Giampiero Agresti, aveva 50 anni e abitava nella zona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 in un terreno a terrazze difficilmente raggiungibile dai mezzi dei soccorso. Quando l’allarme è scattato, sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 ma ormai per l’agricoltore non c’era più niente da fare.

06/09/2022 Il titolare di un maneggio di Montecchio Maggiore (Vicenza), Mariano Barban di 56 anni, è morto folgorato stamani mentre stava lavorando sopra un silos. L’azienda che gestiva, la “Bm Farm”, è un centro ippico con una scuola di equitazione, pensione per cavalli, un allevamento e un centro di riabilitazione equestre.

06/09/2022 Incidente mortale sul lavoro a Ponsacco (Pisa) dove un 55enne è morto dopo essere caduto dal tetto di un centro distribuzione di Poste Italiane.

La vittima è Valerio Beccaro, originario di Livorno, che si occupava di manutenzioni degli uffici.

L’uomo stava compiendo un sopralluogo sul tetto della struttura per verificare il motivo di qualche infiltrazione.

All’improvviso, per cause che devono ancora essere chiarite del tutto, forse inciampando in qualcosa ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù.

10/09/2022 Colpito alla testa dalla teleferica utilizzata per il trasporto legname. Terribile incidente sul lavoro questa mattina in Val Tartano. Samuele Vairetti, 29 anni, giovane imprenditore di Talamona, è morto poco prima delle 8 in località Bagini. dov’era impegnato insieme a un collega al taglio di alcune piante per la pulizia e la messa in sicurezza del fiume. Per cause in corso di accertamento sarebbe stato travolto dal carrello utilizzato per trasportare i tronchi. Immediato l’allarme: sul posto sono giunti l’elisoccorso di Sondrio di Areu, le squadre territoriali della Stazione di Morbegno del Soccorso Alpino, oltre a Guardia di finanza, Carabinieri e i Vigili del fuoco. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso.

12/09/2022 Il volo nel vuoto e l’impatto con l’asfalto, fatale. Tragico incidente sul lavoro lunedì mattina a Milano, dove un operaio è morto dopo essere precipitato per circa 20 metri mentre lavorava sulla facciata di un palazzo.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 10 in un cantiere edile al civico 23 di via Losanna, in zona Cenisio. L’uomo – si tratta di un 52enne, sarebbe caduto mentre si trovava sospeso a 20 metri di altezza e sarebbe finito nel cortile interno del condominio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

13/09/2022 Tragedia in Val di Sole poco dopo le 19.

Vittima di un incidente con il trattore Stefano Pedergnana, 28 anni, residente a Mezzana.

Il giovane aveva appena terminato di fare la legna e stava scaricando dal trattore le segature prodotte in un luogo poco distante dall’ abitato di Menas, lungo la strada forestale che conduce a Roncio. Aveva fermato il mezzo agricolo in una zona scoscesa ed era sceso per aprire le sponde e scaricare i residui di legname quando il trattore si è mosso scivolando verso valle per una quindicina di metri. Con lui c’era la fidanzata che era nell’abitacolo e l’uomo nel tentativo di salvarla è rimasto schiacciato sotto una ruota.

13/09/2022 Aveva 49 anni, una moglie, tre figli, Tonino Fanesi, l’operaio che questa mattina ha perso la vita durante il turno di lavoro, in una fabbrica di Contrada Marina di Mosciano.

Nato a San Benedetto del Tronto, abitava a Giulianova alta. Tutti lo ricordano come un grande lavoratore, un padre e un marito esemplare, un uomo buono, un lavoratore serio, scrupoloso. “Ci stringiamo alla sua famiglia“, ha detto il Sindaco Jwan Costantini porgendo le condoglianze dell’Amministrazione comunale.

15/09/2022 È di un morto e un ferito grave il bilancio del crollo di un solaio avvenuto in via Ariosto a Lizzano nel Tarantino. Il ferito è stato estratto dalle macerie e trasportato al Santissima Annunziata, l’ospedale di Taranto. In corso i primi accertamenti per stabilire le cause del crollo. I due operai stavano effettuando una ristrutturazione edile.

La vittima è un operaio 54enne di Talsano, borgata alle porte di Taranto. Si chiama Claudio Principale.

15/09/2022 Non ce l’ha fatta Luigi Romano, l’operaio di 36 anni, originario della provincia di Napoli, rimasto gravemente ustionato due giorni fa mentre era al lavoro in un’azienda conserviera di Lavello, nel Potentino. E’ morto oggi a Napoli.

Investito da un forte getto di calore, l’operaio era stato trasportato dal 118 “Basilicata soccorso” prima all’ospedale San Carlo di Potenza e poi, a causa della gravità delle ustioni, al centro Grandi ustionati del Cardarelli del capoluogo campano, dove è morto stamani.Lascia la moglie e due figli piccoli.

16/09/2022 Si chiamava Giuliano De Seta, è rimasto schiacciato da una lastra di acciaio di 2 tonnellate, in un’azienda di Noventa di Piave, per uno stage per l’alternanza scuola lavoro.

Aveva solo 18 anni.

22/09/2022 Maurizio Lungo è morto a 61 anni mentre stava lavorando. L’operaio, originario di Latina, stava ristrutturando la facciata di una villa in via del Buon Ricovero, a La Giustiniana, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa tre metri, morendo sul colpo.

Dipendente di una ditta, Lungo è morto nel pomeriggio alle 13. Gli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo hanno effettuato con la polizia scientifica un sopralluogo nella villa per verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro. Sul caso è stata aperta, come da prassi in questi casi, anche una inchiesta sulle misure di sicurezza nel cantiere edile.

22/09/2022 Incidente mortale sul lavoro in un’azienda di Tolentino, in viale Cristoforo Colombo: a perdere la vita un operaio di 26 anni, Victor Peter, di nazionalità nigeriana e da tempo residente a Macerata. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava sistemando alcuni materiali per infissi all’esterno dell’azienda Nuova Staffolani, prima che – per ragioni da accertare – una pila degli stessi gli rovinasse addosso, schiacciandolo.

23/09/2022 Un operaio di 49 anni è morto questo pomeriggio mentre lavorava al tornio presso l’azienda di lavorazioni meccaniche di precisione ‘Pedrazzi’ di Soresina, in provincia di Cremona. Nonostante l’arrivo di un’elicottero, di un’automedica, dei vigili del fuoco e del personale Ats, il 49enne è morto prima dell’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce sulle esatte dinamiche dell’incidente.

25/09/2022 Tragedia a Montescudo. Un allevatore di 56 anni, Denis Pasini, è morto schiacciato sotto al trattore mentre stava lavorando presso la sua azienda agricola, una porcilaia nella zona di Vallecchio, al confine con San Marino. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. A dare l’allarme è stata la moglie di Pasini. Non vedendolo rientrare a casa per il pranzo e temendo gli fosse capitato qualcosa, è andata a vedere. Quando è arrivata nella porcilaia in via Mezzanotte, ha trovato il marito riverso a terra, sotto le forche del trattore. La donna ha subito chiamato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elicottero. Purtroppo per Denis non c’era più nulla da fare, e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Lascia la moglie e la figlia.

27/09/2022 Travolto e ucciso da un macchinario di produzione, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. È il tragico destino di un operaio di 60 anni. Il drammatico infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di martedì nello stabilimento dell’azienda Estral di Manerbio, specializzata in profilati estrusi in alluminio.

Si chiamava Fausto Farina.

Lascia la moglie e due figli.

28/09/2022 Un operaio di 52 anni, Roberto Scipione, dipendente di una ditta esterna, è morto dopo essere precipitato dal tetto della ‘Bonifica Amianto’ a Guardiavomano (Teramo) dove stava lavorando. A riportarlo è il sito informativo emmelle.it.

L’incidente è avvenuto questa mattina: l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando a terra dopo un salto nel vuoto di poco meno di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 lo ha trasferito al Mazzini di Teramo in condizioni critiche: è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. (Ansa)

28/09/2022 Roberto Vittorio Torpiglio, 57 anni, operaio residente a Vinovo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Candiolo (Torino) all’interno della Coggiola di Via Pinerolo 93, un’azienda di stampaggi industriali dove si producono stampi per camper e automobili. Aveva cominciato il turno alle 14, subito dopo il figlio Alessandro, e da un paio d’ore, come ogni giorno, stava lavorando a una pressa termoformatrice. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To5 Torpiglio è stato schiacciato dal macchinario, che forse si era inceppato. I colleghi hanno dato immediatamente l’allarme e, per liberarlo dalla morsa della pressa, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

28/09/2022 Mohamed Abdelwhap Said Aboogoda, l’operaio di 31 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Cascina Merlata, Milano, è morto il 28 settembre in ospedale. Due settimane di ricovero al Niguarda, dov’era arrivato già in coma, non sono servite a salvarlo: troppo grave il trauma cranico riportato mentre portava a termine la propria mansione. L’infortunio, in un cantiere in via Pier Paolo Pasolini, si era verificato giovedì 15 settembre, al mattino. Il cuore dell’operaio era già fermo all’arrivo dei medici ed era ripartito solo dopo un lungo lavoro di rianimazione da parte del personale del 118.

28/09/2022 Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Falconara Albanese. Un uomo di 42 anni, F.L., originario di Fiumefreddo Bruzio è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in un appezzamento di terra. Per cause ancora in fase di accertamento, infatti, il mezzo ad un tratto si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato. L’incidente si è verificato intorno alle 8:30 questa mattina mentre il 43enne stava lavorando in un terreno poco distante dal bivio che porta alla marina di Torremezzo di Falconara.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

02/10/2022 Sebastian Galassi, un rider di 26 anni, è morto oggi a Firenze per le conseguenze di un incidente mentre stava effettuando una consegna. La morte è avvenute in ospedale in seguito alle ferite riportate. L’incidente è avvenuto sabato 1 ottobre alle ore 21.30 in via De Nicola all’altezza di via Gobetti, nella zona di Rovezzano, nella periferia sud della città. Per ragioni in via da accertamento da parte della Polizia Municipale, una Land Rover si è scontrata con lo scooter Honda Sh guidato da Sebastian Galassi.

Stava facendo una consegna per conto di Glovo il rider Sebastian Galassi, nato e residente a Firenze. È quanto si apprende dagli inquirenti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: iscritto nel registro degli indagati il conducente della Land Rover con cui si è scontrata la vittima, che viaggiava in sella a uno scooter

03/10/2022 Si chiamava Alessio Menegolli, 40 anni, l’elettricista che lunedì mattina ha perso tragicamente la vita in una ditta di Montorio.

È morto schiacciato da un camion in manovra.

Lascia due figli piccoli.

03/10/2022 Un uomo di 70 anni, Lorenzo Giacopelli, è morto schiacciato dalla pala del suo trattore, in via Tommaso d’Aquino. E’ stata la moglie, preoccupata perché non rincasava, a trovare il suo cadavere verso le 21 nell’area dell’azienda agricola utilizzata come ricovero per i macchinari. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno dovuto spostare il pesante macchinario. I carabinieri e l’Ausl dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Giacopelli, titolare dell’omonima azienda agricola, lascia la moglie e due figli di 40 e 37 anni.

04/10/2022 Si stacca il rimorchio e lascia scivolare un altro mezzo sul conducente, Francesco Del Bianco è morto a 27 anni schiacciato dal trattore che guidava

Il 27enne imprenditore agricolo di Corridonia è stato immediatamente soccorso ma per lui era troppo tardi. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio del 4 ottobre.

04/10/2022 Cede il manto stradale, muore un operaio di 40 anni: tragico infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Gironico, frazione di Colverde, nel Comasco. L’operaio che stava lavorando in uno scavo per lavori stradali profondo circa tre metri, è rimasto sepolto a causa di un cedimento stradale.

Inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118: l’uomo è deceduto sul colpo.

05/10/2022 Un operaio di 55 anni, Gaspare Rallo, originario di Palma di Montechiaro è morto la scorsa notte al Policlinico di Messina dopo essere rimasto ferito in modo grave perché colpito da un grosso cancello nella zona industriale di Giammoro (Me).

L’uomo, stava entrando in un capannone in disuso, ed è stato colpito dal cancello di ferro che si è staccato cadendo. Con lui c’era un’altra persona che ha chiamato il 118. Trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina è stato ricoverato con la prognosi riservata. I sanitari hanno subito giudicato gravi le sue condizioni. In nottata è deceduto

10/10/2022 Un operaio, Antonio Scognamiglio, di 59 anni è morto a Portici mentre svolgeva lavori di edilizia in un’abitazione privata. E’ caduto dal tetto di un palazzo mentre stendeva la guaina sul lastrico solare. La caduta da un’altezza di circa tre piani, l’uomo è morto sul colpo.

11/10/2022 Carlo De Luca operaio di 55 anni di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, è morto, verso l’una, in corrispondenza della stazione sotterranea di Sanremo a causa del guasto, con principio d’incendio, al locomotore di un treno cantiere di cui era alla guida.

12/10/2022 Adrian Petroiu, operaio di 32 anni, è morto schiacciato da uno dei grossi pali di ferro, che vengono utilizzati per reggere le reti di contenimento.Lascia moglie e due figli.

12/10/2022 Mario Maini, operaio di 57 anni, è stato schiacciato da un autobus mentre stava effettuando lavori di manutenzione all’interno di una officina. Il fatto è accaduto a Pignataro Interamna, vicino a Cassino, provincia di Frosinone. L’uomo è morto sul colpo.

13/10/2022 L’ennesimo incidente oggi ha riguardato un elettricista di 60 anni. L’uomo è deceduto poco prima delle dieci di questa mattina in un cantiere edile di Andora, comune a circa 50 km da Savona.

Da una prima ricostruzione l’operaio sarebbe stato travolto dal crollo di un muretto. Per l’uomo, nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

14/10/2022 Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio a Ordona, in provincia di Foggia: un operaio è morto dopo essere precipitato da una pala eolica sulla quale stava effettuando dei lavori di manutenzione nelle campagne tra il paese del Basso Tavoliere e Ascoli Satriano.

Nulla da fare per l’uomo, 37enne originario di Cerignola: è deceduto sul colpo.

15/10/2022 Incidente mortale sul lavoro a Olbia: stava lavorando sul tetto dell’ex bowling quando è precipitato al suolo, ora è morto dopo quasi un mese d’ospedale. La vittima è un operaio senegalese che a settembre era stato chiamato per la pulizia delle grondaie. Mentre era impegnato sul tetto della struttura all’uscita dalla città, ha sfondato un lucernaio ed è caduto da un’altezza di quasi dieci metri. L’incidente risale al 20 settembre scorso.

Le sue condizioni erano sembrate gravi da subito, ma ha resistito quasi un mese in ospedale a Sassari. Adesso, però, il suo cuore ha smesso di battere.

16/10/2022 Era originario di Belmonte Mezzagno Giovanni Salamone, l’operaio morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso (14 ottobre) nella sede della Società Telefonica Lombarda di Brescia.

L’uomo, 41 anni, viveva a Gallarate da tempo ed è spirato in ospedale dopo due giorni d’agonia lasciando la moglie e un figlio piccolo.

Secondo una prima ricostruzione Salamone è volato giù mentre stava lavorando alla rimozione di alcune coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda, quando la copertura in plexiglas ha ceduto ed è precipitato da un’altezza di nove metri.

Le condizioni dell’operaio sono apparse subito molto gravi ed era stato trasferito in Rianimazione al Poliambulanza di Brescia, dove è sopravvissuto per circa 24 ore, poi nella notte fra sabato e domenica è spirato.

16/10/2022 Non ce l’ha fatta Stefano Mizzoni, il giovane operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Canale Monterano, in provincia di Roma. Trasportato d’urgenza con l’eliambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli domenica mattina i medici del nosocomio universitario ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Residente a Bracciano, Stefano Mizzoni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando all’interno di un’azienda di legnami in via delle Crete. Il giovane era salito su un nastro trasportatore per rimuovere un ceppo di legno che bloccava la macchina – in quel momento spenta. Mentre era ad un’altezza di circa due metri ha perso l’equilibrio per cause ancora in via di accertamento sbattendo violentemente la testa a terra.

17/10/2022 Travolto da un furgone nel piazzale dell’azienda dove lavorava. E’ morto così, oggi 17 ottobre, un operaio di 59 anni. La tragedia si è consumata nella zona industriale di Mellaredo di Pianiga (Venezia). La vittima si chiamava Paolo Barbato ed era di Padova.

18/10/2022 Incidente sul lavoro a Morra de Sanctis, in provincia di Avellino. Un operaio di 56 anni è morto dopo essere stato travolto da un autocarro parcheggiato in pendenza. L’uomo, residente in provincia di Napoli, era appena uscito da casa per recarsi al cantiere in cui lavorava. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 56enne che è morto sul colpo. I carbinieri si sono recati sul posto per effettuare tutti i rilievi. Si ipotizza il cedimento del sistema frenante dell’automezzo.

19/10/2022 Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio a Castelverde, in provincia di Cremona, all’azienda MG Prefabbricati: El Mustapha Bendahbi, cittadino di origini marocchine di 50 anni, è morto schiacciato da una lastra di cemento. La tragedia si è consumata verso le 15.45: l’operaio, impiegato nella ditta da soli quattro mesi, si trovava nel piazzale retrostante lo stabilimento, dove si stavano sistemando lastre di cemento in una rastrelliera. Il 50enne ne stava fissando una larga 8 metri con un piolo che, almeno stando ai primi accertamenti, avrebbe improvvisamente ceduto, schiacciandolo contro la lastra accanto. Sono stati i colleghi a prestare le prime cure e ad allertare i soccorsi, il cui intervento si è rivelato vano: troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati. (ANSA).

20/10/2022 Gaetano Palino, 59 anni, elettricista ed antennista, è morto a Stromboli cadendo dal tetto di una struttura ricettiva mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione.

21/10/2022 Nel pomeriggio un grave incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere di Leonessa (Rieti). L’elisoccorso del 118 è stato allertato per soccorrere un operaio morto rimasto vittima di un incidente. Sembrerebbe che si tratti di un 56enne aquilano che stava lavorando nel cantiere in via Ripa del Corno per una ditta aquilana. La magistratura indaga per capire la dinamica. Pare che l’uomo sia caduto da una scala durante i lavori di ristrutturazione in una villetta. Al momento dell’incidente sarebbe stato solo.