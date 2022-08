Arabia Saudita, condannata a 34 anni per aver usato Twitter

0 0

Una studentessa saudita dell’Università di Leeds, che era tornata a casa per le vacanze è stata condannata a 34 anni di carcere per avere un account Twitter e per aver seguito e ritwittato dissidenti e attivisti.

La sentenza del tribunale speciale per i terroristi saudita è stata emessa a poche settimane dopo la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Arabia Saudita.

Il caso segna anche l’ultimo esempio di come il principe ereditario Mohammed bin Salman abbia preso di mira gli utenti di Twitter nella sua campagna di repressione, controllando contemporaneamente un’importante partecipazione indiretta nella società di social media statunitense attraverso il fondo sovrano saudita, il Public Investment Fund (PIF). ). Salma al-Shehab, 34 anni, madre di due bambini piccoli, è stata inizialmente condannata a tre anni di carcere per il “reato” di aver utilizzato un sito Internet per “causare disordini pubblici e destabilizzare la sicurezza civile e nazionale”. Ma lunedì scorso una corte d’appello ha emesso la nuova sentenza – 34 anni di carcere seguiti da 34 anni di divieto di viaggio – dopo che un pubblico ministero ha chiesto alla corte di prendere in considerazione altri presunti reati.

Secondo una traduzione degli atti del tribunale, che è stata vista dal Guardian, le nuove accuse includono l’accusa che Shehab stesse “aiutando coloro che cercano di causare disordini pubblici e destabilizzare la sicurezza civile e nazionale seguendo i loro account Twitter” e di aver ri- twittato i loro tweet. Si ritiene che Shehab possa ancora essere in grado di chiedere un nuovo appello nel caso.

A detta di tutti, Shehab non era un attivista saudita di primo piano o particolarmente esplicito, né all’interno del regno né nel Regno Unito. Nel su profilo Instagram è descritta come igienista dentale, educatrice medica, dottoranda all’Università di Leeds e docente alla Princess Nourah bint Abdulrahman University, e come moglie e madre dei suoi figli, Noah e Adam.

Una persona che ha seguito il suo caso ha detto che Shehab era stata a volte tenuta in isolamento e aveva cercato durante il processo di raccontare in privato al giudice qualcosa su come era stata trattata, cosa che non voleva dichiarare di fronte a suo padre. Non le è stato permesso di comunicare il messaggio al giudice, ha detto la persona. Il verdetto d’appello è stato firmato da tre giudici ma le firme erano illeggibili.

Twitter ha rifiutato di commentare il caso e non ha risposto a domande specifiche sull’eventuale influenza che l’Arabia Saudita ha sulla società. Twitter in precedenza non ha risposto alle domande del Guardian sul motivo per cui un assistente senior del principe Mohammed, Bader al-Asaker, è stato autorizzato a mantenere un account Twitter verificato con oltre 2 milioni di follower, nonostante le accuse del governo degli Stati Uniti di aver orchestrato un’infiltrazione illegale della società che ha portato gli utenti anonimi di Twitter a essere identificati e incarcerati dal governo saudita. Un ex dipendente di Twitter è stato condannato da un tribunale statunitense in relazione al caso.

Uno dei maggiori investitori di Twitter è il miliardario saudita Prince Alwaleed bin Talal, che possiede oltre il 5% di Twitter attraverso la sua società di investimento, Kingdom Holdings. Sebbene il principe Alwaleed ricopra ancora la carica di presidente della società, il suo controllo sul gruppo ha affrontato domande sui media statunitensi, incluso il Wall Street Journal, dopo che è emerso che il reale saudita, cugino del principe ereditario, era stato tenuto prigioniero al Ritz Carlton a Riyadh per 83 giorni. L’incidente faceva parte di una più ampia epurazione guidata dal principe Mohammed contro altri membri della famiglia reale e uomini d’affari, e prevedeva accuse di tortura, coercizione ed espropriazione di miliardi di beni nelle casse saudite.

In un’intervista a Bloomberg del 2018 del principe Alwaleed, condotta a Riyadh sette settimane dopo il suo rilascio, il miliardario ha riconosciuto di aver raggiunto una “intesa confermata” con il governo saudita, apparentemente in relazione al suo rilascio, che era riservato. Più di recente, Kingdom Holding ha annunciato a maggio di aver venduto circa il 17% della sua società al PIF, di cui il principe Mohammed è presidente, per 1,5 miliardi di dollari. Ciò, a sua volta, rende il governo saudita un importante investitore indiretto in Twitter. Secondo Twitter, gli investitori non svolgono un ruolo nella gestione degli affari quotidiani dell’azienda.

L’Organizzazione saudita europea per i diritti umani ha condannato la sentenza di Shehab, che ha affermato essere la più lunga pena detentiva mai inflitta contro un attivista. Ha osservato che molte attiviste sono state sottoposte a processi iniqui che hanno portato a condanne arbitrarie e sono state sottoposte a “gravi torture”, comprese le molestie sessuali.

Khalid Aljabri, un saudita che vive in esilio e la cui sorella e fratello sono detenuti nel regno, ha affermato che il caso Shehab ha dimostrato il punto di vista dell’Arabia Saudita secondo cui il dissenso equivale al terrorismo.

“La draconiana condanna di Salma in un tribunale del terrorismo per tweet pacifici è l’ultima manifestazione della spietata macchina repressiva di MBS“, ha detto, riferendosi al principe ereditario. “Proprio come l’assassinio de giornalista Jamal Khashoggi, la sua condanna ha lo scopo di inviare onde d’urto dentro e fuori il regno: osa criticare MBS e finirai smembrato o nei sotterranei sauditi”.

Sebbene il caso non abbia ricevuto ampia attenzione, martedì il Washington Post ha pubblicato un editoriale feroce sul trattamento riservato dall’Arabia Saudita alla studentessa di Leeds e ha affermato che il suo caso ha mostrato che gli “impegni” che il presidente aveva ricevuto sulle riforme erano “una farsa”.

“Per lo meno, il signor Biden ora deve parlare con forza e chiedere che la signora Shehab sia rilasciata e gli sia permesso di tornare dai suoi figli, di 4 e 6 anni, nel Regno Unito, e di riprendere i suoi studi lì”, si legge.

(fonte e foto The Guardian 16 agosto 2022)

