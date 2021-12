Nuova inchiesta della procura di Bergamo per minacce a Paolo Berizzi. La Fnsi al fianco del collega

0 0

Dopo la recente chiusura indagini, il 10 novembre scorso, su 13 persone per minacce seriali e continuate durante il 2019, la procura di Bergamo ha aperto un nuovo procedimento sulla base di altri recenti insulti e minacce gravi ricevute negli ultimi mesi dall’inviato di Repubblica Paolo Berizzi.

Da anni Berizzi è costretto a vivere sotto scorta per via delle minacce e degli atti intimidatori ricevuti per il suo lavoro d’inchiesta sul mondo delle organizzazioni neofasciste e neonaziste.

La Federazione nazionale della Stampa italiana, anche in questo caso, si schiera al fianco del collega. «L’auspicio è che si giunga al più presto a far luce su queste nuove minacce e che gli autori vengano individuati e sanzionati. Il sindacato – rileva la Fnsi – è e sarà dalla “parte civile” di Paolo Berizzi».

