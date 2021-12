Il fotoreporter ucciso in Ucraina: attesa per la sentenza della Cassazione

0 0

In primo grado, per la morte di Andrea Rocchelli, condannato a 24 anni un miliziano italo-ucraino, poi assolto in appello. Giovedì la pronuncia della suprema corte.

di Lorenzo Galeazzi

Ore di attesa per gli amici e i famigliari di Andrea Rocchelli, il fotoreporter di Pavia ucciso con un collega nel 2014 mentre documentava gli scontri tra l’esercito Ucraino e i ribelli filorussi. Giovedì la Cassazione deciderà sulla sentenza che ha assolto in appello un miliziano italo-ucraino, condannato a 24 anni in primo grado. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri a Bologna nel 2017. Secondo gli inquirenti italiani sarebbe il responsabile di un vero e proprio tiro al bersaglio costato la vita a Rocchelli.

