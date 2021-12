Molestie a cronista Toscana tv. Fnsi sarà parte civile al processo

0 0

La federazione nazionale della stampa insieme all’associazione stampa toscana, all’ordine nazionale e regionale dei giornalisti intende costituirsi parte civile al processo contro i molestatori della cronista di Toscana Tv Greta Beccaglia. A confermarlo, durante una dichiarazione ai giornalisti a Firenze è il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, precisando la volontà di procedere malgrado Beccaglia non sia ancora formalmente iscritta all’ordine. A spianare la strada è infatti il caso Andy Rocchelli, il fotoreporter assassinato in Ucraina. In quel frangente, ricorda Giulietti, “il giudice di Pavia ha emesso una sentenza pilota nei mesi scorsi, precisando che prevale la funzione su qualunque verifica associativa. Se un cronista, un fotografo, un videomaker non iscritto a nulla, magari non per ragioni sue, ma perché glielo hanno impedito, viene colpito come giornalista mentre sta garantendo il diritto all’informazione la tutela si estende”. Il sindacato dei giornalisti, d’altro canto, ha incassato la disponibilità a lavorare in questo senso dall’avvocato Giulio Vasaturo. Giulietti, tuttavia, mette nel conto una risposta avversa da parte del giudice e prepara una contromossa. “Semmai il tribunale dovesse decidere in modo diverso- fa sapere- non ci sono soltanto gli avvocati, nessuno ci impedirà di essere comunque scorta mediatica. Lei in tribunale da sola non ci va. La comunità ci sarà”.

