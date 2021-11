OBC Transeuropa ha vinto il premio “Data Journalism” al Glocal Festival di Varese

0 0

Sabato 13 novembre OBC Transeuropa e lo studio di design dell’informazione Sheldon.studio hanno ricevuto il premio “Data Journalism” al Glocal Festival di Varese, il principale riconoscimento per il giornalismo di dati in Italia.

A essere premiato è stato in particolare il progetto Mapping Diversity , coordinato da OBC Transeuropa e realizzato con Sheldon.studio nell’ambito dello European Data Journalism Network (EDJNet), di cui entrambe le organizzazioni fanno parte.

Mapping Diversity presenta una mappatura delle disparità di genere tra le persone a cui sono intitolate strade nei capoluoghi di regione e province autonome in Italia e rende evidente la pesante sottorappresentazione delle figure femminili nella toponomastica nazionale. Oltre ad apprezzare l’impatto grafico e informativo del lavoro, la giuria del festival ha ritenuto importante la scelta di occuparsi della parità di genere.

Catalogando oltre quarantamila strade italiane, Mapping Diversity mostra come delle 24.625 strade intitolate a persone nei 21 capoluoghi di regioni e province autonome italiane, solo 1.629 (il 6,6%) sono intitolate a donne. Di queste, il 41% sono dedicate a delle sante.

Mapping Diversity è frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto principalmente Giorgio Comai, ricercatore e analista di dati per OBC Transeuropa, Matteo Moretti, designer e co-fondatore di Sheldon.studio, e Alice Corona, giornalista ed esperta di dati. I dati sono stati raccolti attingendo a fonti aperte e costruite attraverso il contributo degli utenti, come OpenStreetMap e Wikidata.

«Questo riconoscimento, oltre a renderci molto felici, è una tappa importante nella crescita di realtà ibride come la nostra, che lavorano su tematiche internazionali mantenendo un forte radicamento comunitario e locale – ha detto Chiara Sighele, direttrice generale del Centro per la cooperazione internazionale e responsabile dello European Data Journalism Network per OBC Transeuropa –. Dimostra che creando sinergie con altre realtà del territorio possiamo affermarci in ambito nazionale ed europeo, contribuendo a irrobustire una prospettiva “glocal” di cui c’è molto bisogno».

«Siamo orgogliosi e onorati del premio – dichiara Matteo Moretti di Sheldon.studio –. È una conferma della qualità del nostro lavoro, che assieme a EDJNet ci permette di innovare e alzare il livello del data journalism in ambito sociale». «Questo premio – aggiunge Alice Corona – conferma quanto il giornalismo, soprattutto quando si lavora con i dati, richieda un lavoro di squadra interdisciplinare. Solo dall’intreccio di diverse competenze possono nascere progetti come Mapping Diversity».

