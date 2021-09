Ue, Von der Leyen: «Informazione bene pubblico. Il prossimo anno una legge per la libertà dei media»

0 0

«L’informazione è un bene pubblico. Dobbiamo proteggere chi offre trasparenza: le giornaliste e i giornalisti. Per questo motivo oggi abbiamo presentato una raccomandazione per una migliore protezione. Dobbiamo porre un freno a chi minaccia la libertà dei media. I media non sono imprese commerciali come le altre. La loro indipendenza è fondamentale». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione.

«Per questo – ha evidenziato – l’Europa ha bisogno di una legge che ne garantisca l’indipendenza. L’anno prossimo presenteremo proprio una legge per la libertà dei media. Perché, difendendo la libertà dei nostri media, difendiamo anche la nostra democrazia».

(Ansa)

