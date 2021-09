Manifestazione a sostegno di Julian Assange, 8 settembre, ore 11, davanti al Parlamento

0 0

L’8 settembre prossimo a Roma, dalle ore 11 alle ore 14 in piazza di Monte Citorio, si terrà una manifestazione – regolarmente autorizzata – a sostegno della mozione 1-00456, presentata alla Camera dal gruppo L’Alternativa C’è, che propone l’asilo politico in Italia per Julian Assange.

Nel preambolo alla mozione, l’autore, il Deputato per L’Alternativa C’è Pino Cabras, riassume il caso Assange e i motivi – umanitari, politici e giudiziari – per i quali la concessione dell’asilo politico s’impone.

Cabras comincia spiegando che Assange, “giornalista, attivista e programmatore informatico, nel 2006 ha fondato il sito wikileaks.org (WikiLeaks) con l’obiettivo di offrire uno spazio libero ai whistleblower,” ossia alle talpe nei governi e nelle forze armate di tutto il mondo disposte a fornire documenti, per quanto sensibili e compromettenti, “rivelando segreti e scandali, relativi, tra gli altri, a guerre, loschi affari commerciali, episodi di corruzione e di evasione fiscale.” Si tratta di fatti imbarazzanti per i quali non esistono vie di ricorso all’interno delle relative istituzioni e questo fatto obbliga chi ne viene a conoscenza a diventare una talpa — o a guardare sempre dall’altra parte, diventando complice degli abusi osservati. Assange, dal canto suo, ha creato ingegnosi meccanismi informatici che garantiscono a queste talpe il completo anonimato, senza la possibilità di essere rintracciate. Il sito fu preso d’assalto da talpe di tutto il mondo, in particolare nel governo statunitense e nel Pentagono.

Fonte: Peacelink

