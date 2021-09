Lavoro, la mattanza quotidiana. Quattro vittime in poche ore

Altre 4 morti sul lavoro in un solo giorno, una mattanza quotidiana che purtroppo non conosce sosta. In poche ore sono morti Emanuele Zanin 46 anni e Jagdeep Singh 42 anni, operai, asfissiati mentre stavano caricando una cisterna di azoto liquido, all’interno del Campus dell’Universita’ Humanitas a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. E ancora: un operaio di 52 anni che lavorava nella ditta Lavor Metal a Loreggia (Padova) caduto da un’impalcatura alta cinque metri. E Leonardo Perna, 72 anni, titolare di un officina meccanica caduto da una scala alta 2 metri, dove era salito, per liberare una canalina ostruita.

Ieri c’e’ stato l’incontro tra governo e sindacati per parlare di sicurezza sul lavoro. Nell’incontro sono stati individuati dei punti di immediata realizzabilità: revisione e il potenziamento della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, revisione e il potenziamento delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni, razionalizzazione dell’aspetto delle competenze in materia di ispezione, la costituzione di una banca dati unica delle sanzioni applicate.