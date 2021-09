La “Spiga d’argento” ad Antonella Napoli. Omaggio a Luca Attanasio alla presenza della moglie

0 0

Il Premio “Spiga d’argento Fidapa Bpw Italy” per la cultura, la cooperazione, la solidarietà, l’amicizia e la pace tra i popoli, riconoscimento nazionale e internazionale giunto alla XI edizione e dedicato quest’anno a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio scorso, è stato assegnato alla giornalista e scrittrice Antonella Napoli.



La cerimonia di consegna avrà luogo il 9 settembre al Palazzo di città di Battipaglia, provincia di Salerno, dove ha sede una delle 300 sezioni della prestigiosa associazione, distribuite in tutto il territorio nazionale, tra le più significative.

La manifestazione si svolgerà in due momenti: l’apposizione della targa alla fontana del Parco dei Diritti Umani e della Pace in via ilaria Alpi, dedicata a Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci, Mustapha Milambo, martiri per i diritti umani, e si concluderà con la premiazione alla direttrice di Focus On Africa alle ore 11 nel Salotto comunale in Piazza Aldo Moro.

Alla cerimonia sarà presente la vedova dell’ambasciatore, Zakia Seddiki, in una delle sue prime apparizioni pubbliche dall’uccisione di suo marito.

Ad Antonella Napoli, membro dell’ufficio di presidenza di Articolo 21, le congratulazioni di tutta l’associazione.

Di seguito il programma della manifestazione:

La cerimonia inizierà alle ore 9:30 in via Ilaria Alpi – Battipaglia (SA)

Questo il cronoprogramma dell’evento:

Ore 9.30

Raduno e appuntamento alla fontana del Parco dei diritti umani e della pace (di fronte Centro Sociale)

Ore 10,00

Cerimonia per scoprire la targa dedicata a Luca Attanasio, ambasciatore in Congo, Vittorio Iacovacci, carabiniere della scorta e diplomatico e Mustapha Milambo autista, uccisi in un agguato durante un viaggio per il World Food Programme dell’ONU, alla presenza di familiari, istituzioni, rappresentanti di differenti etnie e comunità religiose.

Benedizione della targa a cura di Don Michele Oliveri

Musica a cura di Gabriella Fasulo – Trombettista

Ore 11,30

Aula Consiliare, Comune di Battipaglia

Saluti istituzionali:

Maria Concetta Oliveri

Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy

Rossella Del Prete

Presidente Distretto Sud Ovest FIDAPA BPW Italy

Loredana Otranto

Presidente FIDAPA BPW Italy – Sez. Battipaglia

Cecilia Francese

Sindaca di Battipaglia

CERIMONIA DI PREMIAZIONE E INTERVISTA AD ANTONELLA NAPOLI, GIORNALISTA ANALISTA DI QUESTIONI INTERNAZIONALI A CURA DI ERTILIA GIORDANO, GIORNALISTA

Interventi di:

Tommasa Schipani

Socia Onoraria FIDAPA BPW Italy – sez. Battipaglia

Membro Task Force Peace International BPW

Fatiha Chakir

Presidente di Un Mondo a Colori

Conclude:

Maria Concetta Oliveri

Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy

