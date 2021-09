Colombia: Rsf chiede indagine esaustiva su omicidio reporter

L’organizzazione Reporter senza frontiere (Rsf) ha chiesto un’indagine esaustiva sull’omicidio del giornalista colombiano Marcos Efraín Montalvo, avvenuto domenica nel comune di Tuluá, dipartimento di Valle del Cauca. Rsf ha spiegato in una nota che Marcos Efraín Montalvo Escobar, 68 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 19 settembre, mentre faceva acquisti nel quartiere Esperanza di Tuluá. «Era un giornalista esperto, conosciuto e riconosciuto per la sua professionalità. Nei suoi oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerose testate locali e nazionali». Secondo l’organizzazione, Valle del Cauca è considerata «una regione particolarmente pericolosa per la stampa» e per questo ha invitato le autorità «a evitare l’impunità in questo caso e in altri riferiti a giornalisti» nel dipartimento. «Esortiamo le autorità locali a svolgere un’indagine esaustiva sull’omicidio del giornalista Marcos Efraín Montalvo Escobar», ha affermato il direttore dell’ufficio di Rsf per l’America Latina, Emmanuel Colombié. «La vulnerabilità dei giornalisti che lavorano in Valle del Cauca è estremamente preoccupante. È imperativo che le autorità sia locali sia nazionali garantiscano la sicurezza di coloro che si dedicano all’informazione, il cui lavoro è vitale per la popolazione», ha aggiunto.