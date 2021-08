iononmicoprogliocchi”. Flash Mob, 23 agosto Napoli

0 0

Napoli. Da un’idea di Argia di Donato e Valeria Montagna, nasce #iononmicoprogliocchi, l’iniziativa che parte da Facebook e che invita la cittadinanza partenopea a riunirsi in Piazza del Plebiscito, Napoli, lunedì 23 agosto 2021, a partire dalle h. 19:00, per una manifestazione di sensibilizzazione per le tristi e dolorose vicende che stanno affliggendo il popolo afghano all’indomani della presa del paese da parte dei Talebani.

L’invito è rivolto in particolare alle donne: “Abbiamo invitato tutte le donne ad indossare il velo che, realizzato con un pareo, una sciarpa, un foulard, vuole riprodurre un burqa.

Vogliamo sensibilizzare la città, in particolare anche i bambini, alle dolorose e tristi vicende che vedono il popolo afghano vittima di immani barbarie. Speriamo che da Napoli parta un’onda di protesta che coinvolga tutto il paese. E per questo ci copriamo il volto come le nostre sorelle dell’Afghanistan.”.

Il link all’evento Facebook: https://fb.me/e/Ml64rHFZ

