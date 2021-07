Fratoianni sul caso Eni: “Qualcuno avverta la società che siamo in democrazia”

“Incredibili le intimidazioni legali Eni ai giornalisti Il Domani. Il governo avvisi vertici Eni che in Italia c’è la libertà di stampa”.Esordisce così una nota durissima dell’onorevole Fratoianni sull’annunciata azione legale di Eni contro il quotidiano diretto da Stefano Feltri. “Poichè il governo italiano detiene il controllo dell’Eni sarebbe gradito che da Palazzo Chigi o dal Mef avvisassero i vertici di quell’azienda che in Italia nei confronti della stampa non si usa il metodo dell’intimidazione o della minaccia. Se e quando è necessario esistono i tribunali”, afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana. “Il comportamento e le richieste dei legali dell’Eni – prosegue il leader di SI – nei confronti dei giornalisti del quotidiano ‘Il Domani’ cozzano platealmente con le parole utilizzate proprio ieri dal Capo dello Stato sul ruolo della stampa. Davvero una brutta storia che non fa onore all’Eni.”