Il Ministro Di Maio oggi in Ucraina e si parlerà anche dei caduti nel Donbass

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in queste ore in missione in Ucraina. L’agenda prevede incontri con il Presidente della Repubblica Volodomyr Zelensky, con il Primo Ministro Denys Shmygal, con il Ministro degli Affari Esteri Dmytro Kuleba e con il Ministro dell’Interno e co-presidente della Commissione Mista Bilaterale, Arsen Avakov. Insieme al Ministro degli Affari Esteri Kuleba, il Ministro Di Maio aprirà inoltre un evento di partenariato economico tra Italia e Ucraina e deporrà una corona di fiori in memoria dei caduti del conflitto in Donbass presso la Chiesa di S. Michele. A tal proposito è auspicabile che venga affrontato il caso Rocchelli, anche se le primissime dichiarazioni hanno riguardato solo l’aspetto economico e di collaborazione.

“Ho ribadito al collega Kuleba il pieno sostegno dell’Italia all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina e il non riconoscimento dell’annessione illegale russa della Crimea – ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine dell’incontro con il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba in Ucraina – Si tratta di un sostegno convinto e concreto, come testimoniato dalla ferma adesione dell’Italia alla politica sanzionatoria Ue nei confronti di Mosca”.

