FestAssemblea Articolo21. 12 luglio a Roma. Alla Casa Internazionale delle Donne

0 0

Il prossimo 12 luglio a Roma si terrà l’assemblea/festa di Articolo21 alla Casa Internazionale delle Donne.

Dalle ore 18 ci ritroveremo in presenza dopo un anno e mezzo di iniziative molte delle quali in rete.

Ci rivedremo per una festa del tesseramento e per discutere dei nostri temi a cominciare dalle tante minacce alla libertà di informazione, in Italia e all’estero.

La capienza sarà limitata per le misure anticovid pertanto vi invitiamo ad inviare rapidamente la vostra adesione e comunicare la vostra presenza inviando una mail all’indirizzo redazione@articolo21.info

Le prime adesioni sin qui pervenute (elenco in aggiornamento):

Redazione Report

Elisa Marincola

Paolo Borrometi

Stefano Corradino

Antonella Napoli

Graziella Di Mambro

Giuseppe Giulietti

Roberto Natale

Vincenzo Vita

Renato Parascandolo

Michele Cervo

Vittorio di Trapani

Valerio Cataldi

Iside Castagnola

Andrea Palladino

Giampiero Bellardi

Angela Caponnetto

Désirée Klein

Claudio Silvestri

Laura Viggiano

Luciana Esposito

Elisabetta Cosci

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21