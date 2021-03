Terzo congresso del Cogid internazionale presieduto da Fatou Diako

0 0

Il Coordinamento Generale degli Ivoriani della Diaspora (COGID) organizza il suo 3º Congresso Ordinario in modalità digitale, sabato 20 marzo 2021 alle ore 15.00 sulla piattaforma Zoom.

L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli, dal MO.MI (Centro di Elaborazione Culturale Mobilità, Migrazione Internazionale) dell’Università l’Orientale di Napoli, dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e dall’Associazione Carta di Roma. Il focus dell’incontro è: L’ivoriani e l’immigrazione: quali prospettive per il ritorno?

Presieduto dal Ministero Ivoriano dell’Integrazione Africana e degli Ivoriani all’Estero e promosso dal Rotary International Club Ottaviano, il 3ºCongresso Ordinario del COGID quest’anno assume un significato particolare dovuto alla pandemia globale che ha indubbiamente cambiato le vite di tutti noi. Inizialmente previsto per il 6 e 7 giugno 2020 nella città di Napoli, a causa della crisi sanitaria, il 3ºCongresso Ordinario si terrà online.

Il Comitato Organizzativo del COGID, sotto la guida attenta della Sig.ra FATOU DIAKO, delegata tecnica della COGID-ITALIA per la regione Campania, presidente dell’Associazione Hamef e presidente de l’Associazione dei giornalisti “Articolo 21” Regione Campania, si è messo al lavoro per fornire delle risposte alle problematiche legate ai flussi migratori con il contributo dei nostri partner.

Si tratta di un’occasione importante per tutti i partner del COGID per sottolineare in modo chiaro la loro determinazione nel coinvolgersi nel processo dell’immigrazione in quanto attori fondamentali.

Il COGID, in conformità con i suoi obiettivi, punta nella mobilitazione dei suoi attori e delle sue risorse per consolidare e rafforzare i risultati ottenuti dalla comunità internazionale e dallo Stato Ivoriano in merito alle problematiche legate alla questione migratoria in generale e quella ivoriana in particolare con un’attenzione maggiore sulle conseguenze del fenomeno.

«L’ ivoriano e l’immigrazione: quali prospettive per il ritorno?»sarà la tematica principale del Congresso e darà l’opportunità ai nostri ospiti di approfondire e cercare di comprendere come il ritorno della diaspora possa influenzare in maniera positiva lo sviluppo a lungo termine del paese.

La delicata questione del ritorno sarà il punto cardine sul quale si concentreranno i lavori.

Il COGID, 2° Premio di Eccellenza 2015 per i Migliori Ivoriani della Diaspora, è un’organizzazione indipendente e apolitica. Tutto nasce dalla volontà degli ivoriani all’estero, che nel 2004, sentono la necessità di creare un’organizzazione forte e credibile, per affrontare sfide insidiose come: l’accoglienza, l’integrazione ed il ritorno. Quest’ultimo visto come mezzo decisivo per lo sviluppo socio-economico del paese.

Il 3 ° congresso ordinario riunirà le associazioni e organizzazioni ivoriane della diaspora, le rappresentanze COGID in giro per il mondo, gli amici della Costa d’Avorio, i nostri sponsor ed i nostri partner.

Obiettivi principali del Congresso:

⮚ Riflettere sul ritorno degli ivoriani in termini di competenze, esperienze, investimenti e reintegrazione

⮚ Rinforzare la nostra collaborazione con organizzazioni internazionale.

⮚ Revisione dei testi

⮚ Stabilire il piano strategico per il prossimo mandato 2021-2025

⮚ Fare un bilancio generale del mandato in scadenza

⮚ Rinnovare gli organi direttivi