Dopo la chiusura, la storica rivista MicroMega rinasce con il contributo dei lettori

Una grande storia di giornalismo che rischiava di scomparire per sempre e con essa una rivista che per oltre trent’anni è stata un punto di riferimento della sinistra e del pensiero critico, illuminista, profondamente laico. La nuova proprietà di Gedi, azionisti di riferimento la famiglia Agnelli-Elkann, che ha già provocato la fuga da La Repubblica a firma Molinari-Elkann di firme storiche come Gad Lerner, Bernardo Valli, Alessandro Gilioli o Roberto Saviano, ha deciso di chiudere la pubblicazione di MicroMega con il 31 dicembre del 2020, “in previsione della propria pianificazione industriale ed editoriale”. Micromega, che muoveva i primi passi nel lontano 1986 grazie al politologo e filosofo Paolo Flores d’Arcais, in tutti questi anni è sempre stata al servizio delle grandi battaglie civili, un vero e proprio laboratorio di idee per una sinistra illuminata ed illuminista che ha partecipato attivamente al dibattito politico italiano fornendo chiavi di lettura ed analisi preziose grazie anche alle grandi firme che vi hanno scritto (pensiamo a Rodotà, Dario Fo, Antonio Tabucchi etc.)