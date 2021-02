Ancora un processo per Fabiana Pacella. Gli effetti collaterali delle querele bavaglio

0 0

Ancora un’udienza davanti al Tribunale di Milano per Fabiana Pacella, la giornalista che è anche responsabile del Circolo di Articolo 21 per la Puglia. Si tratta di uno dei procedimenti della vicenda Carmiano che la cronista ha raccontato per prima. Quello al ruolo ieri peraltro era stato erroneamente iscritto in due Procure differenti; inoltre l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è stato notificato e si è passati direttamente alla citazione a giudizio, il che, in qualche modo , la dice lunga anche sulla macchina della Giustizia e soprattutto sulla necessità di difendere e portare avanti La battaglia per la legge contro le querele bavaglio.

“È diventato talmente consueto, da sette anni a questa parte, che dimentico le date, anzi non ci faccio proprio caso. E continuo la mia vita nella maniera più serena possibile. – commenta Fabiana Pacella – Venerdì prossimo si terrà un’altra udienza a Roma. Anche in quel caso come in tutti i precedenti, viene chiesta l’archiviazione della mia posizione, ma la controparte si oppone. allora un’altra udienza, i tempi che si allungano, danari che vengono spesi per una macchina della giustizia che davvero andrebbe riformata. O quantomeno integrata. La legge contro le querele bavaglio langue da troppo tempo probabilmente perché troppo fastidiosa per chiunque. Eppure quella legge consentirebbe sicuramente un taglio netto delle querele temerarie ai danni dei giornalisti. Perché grazie a quella legge l’autore, una volta risultato soccombente nel giudizio, dovrebbe un ristoro al giornalista denunciato ingiustamente. C’è chi ha denaro da spendere e buttare via, pagando avvocati e trasferte. Come ci sono tanti giornalisti precari che non possono permettersi una difesa e quindi ‘perdono’ in un modo o nell’altro. L’augurio per il nuovo governo da parte mia è anche questo, un occhio realmente attento alla libertà di informazione”.

A Fabiana Pacella va tutta la solidarietà di Articolo 21 che condivide la necessità di una modifica legislativa sulle querele temerarie.