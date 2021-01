Genova, Monica Di Carlo non diffamò il professor Bassetti: querela archiviata

0 0

La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Angela Maria Nutini, ha archiviato la querela presentata dal professor Matteo Bassetti, rappresentato dall’avvocato Corrado Canfoglia, nei riguardi della giornalista Monica Di Carlo, difesa dall’avvocata Elena Fiorini, e del capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale della Liguria, Giovanni Battista Pastorino, difeso dall’avvocato Massimo Boggio. Il medico aveva querelato i due per diffamazione a mezzo stampa.

La giornalista era stata querelata per due articoli pubblicati sul sito online genovaquotidiana.com. Per la gip «si reputa che fosse nel diritto del giornalista criticare le predette scelte e sollecitare le riflessioni dei lettori e che l’abbia fatto nel rispetto dei presupposti della verità dei fatti storici posti a fondamento della elaborazione critica, della continenza nell’esposizione, dell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica».