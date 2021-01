Assedio Usa. Usigrai: “gli attacchi di Capitanio alla Rai sono strumentali”

0 0

“La Rai ieri ha garantito ampia copertura mediatica dei fatti di Washington. E gli attacchi del Segretario della Commissione di Vigilanza, Massimiliano Capitanio, sono strumentali. Il Tg1 ha fatto una straordinaria in seconda serata”. Lo scrive in una nota l’Esecutivo Usigrai.

“E – come è giusto che sia – la Rai ha garantito copertura con le all news tv e radio (Rainews24 e Giornale Radio-Radio1), e con una staffetta tra i 3 tg generalisti. Forse l’attacco di Capitanio serve a distrarre dal dibattito che deve essere aperto – all’esterno e all’interno della Rai – su come e quanto un tg del Servizio Pubblico, il Tg2, in questi anni abbia scelto una linea editoriale di pieno sostegno alla presidenza Trump, come più volte denunciato dall’Usigrai ma rimasto inascoltato”.