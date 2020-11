Etiopia, massacro senza fine e l’Europa resta a guardare. 50 mila in fuga

Interi villaggi distrutti, migliaia di vite perse, un esodo senza fine che sta coinvolgendo anche paesi confinanti come il Sudan. L’ultimo attacco sulla capitale della regione del Tigray ha portato al collasso le strutture ospedaliere, come ha evidenziato la Croce Rossa Internazionale che ha lanciato l’allarme sulla crisi sanitaria: i presidi medici non ce la fanno a fare fronte ai feriti nei combattimenti dell’offensiva lanciata dall’esercito federale contro le forze separatiste locali lo scorso 4 novembre.

Un’offensiva che il premier etiope, Ahmed Abiy, ha definito un successo dopo la ‘conquista’ del capoluogo tigrino Macallè che sarebbe ora sotto il controllo governativo.

Su quanto stia avvenendo nella regione arrivano poche notizie che non sempre si possono verificare sul posto a causa di un blackout delle comunicazioni.

La Croce Rossa, una rara fonte di informazione da Macallè, ha denunciato come la sanità tigrina stia vivendo una drammatica carenza di medicine, attrezzature mediche e cibo e anche di sacche per i cadaveri. Ll’80% dei pazienti soffre da ferite di origine traumatica e che il flusso ingente di feriti ha obbligato l’ospedale a sospendere molti altri servizi medici. Nonostante in Etiopia sia in atto un vero e proprio massacro. L’episodio più grave del conflitto nel Nord del Paese dove in un solo giorno almeno 600 persone sono state uccise, la maggior parte di etnia Amhara, massacrate con machete e armi da fuoco. A perpetrare l’eccidio nella città di Maikadra il gruppo giovanile ‘Samri’, di etnia Tigray.