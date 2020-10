L’Agcom sanziona i giochi pericolosi di Google

Decreto dignità. Violato il divieto di promuovere siti di scommesse on line. La multa anche se

Google Ireland è fuori dal territorio italiano grazie alle nuove direttive europee

La nuova autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Giacomo Lasorella, ha iniziato a

scalfire il muro degli Over The Top sanzionando il più famoso motore di ricerca al mondo: Google.

Come per Al Capone, che fu condannato per frode fiscale, la società Alphabet è stata sanzionata non

per la sua notoria posizione dominate nel settore ma per aver violato una norma contenuta del

decreto Dignità (legge n. 96/2018).

Si tratta di una sanzione importante (qui) non tanto per l’entità, quanto perché è la prima nel suo

genere da quando il decreto è entrato in vigore nell’agosto del 2018. In quel testo fu introdotto nel

nostro ordinamento un importante divieto generale di pubblicità relativa a giochi o scommesse con

vincite di denaro, nonché allo stesso gioco d’azzardo.

In dettaglio, l’Agcom ha rilevato che Google Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di

indicizzazione e promozione di siti web), ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento

pubblicitario online, la diffusione (dietro pagamento) di link che indirizzano verso determinati siti (

landing page), in violazione delle previste norme di contrasto.

In altri termini Google, tramite il proprio motore di ricerca google.com, ha promosso – lucrandoci-

l’annuncio di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.

Ma l’importanza della sanzione consiste anche in una non trascurabile novità circa la responsabilità

degli Internet service provider, che sino a poco tempo fa erano immuni da qualsiasi responsabilità ex

ante rispetto ai contenuti che trasportavano.

Ad onor del vero, la precedente autorità si era già misurata con tali piattaforme web, infliggendo

anche rilevanti sanzioni (oltre 5 milioni di euro) alle società che permettevano la rivendita dei

biglietti per spettacoli dal vivo: il cosiddetto secondary ticketing.

In questo caso, in attesa di leggere il testo della delibera, si apprende dal comunicato stampa che

l’attività posta in essere da Google Ads non è stata qualificata come servizio di hosting, in quanto

l’elemento caratterizzante della prestazione (pubblicitaria) resa non è consistito “nell’ospitare” il

messaggio pubblicitario, quanto piuttosto nel facilitarne la diffusione attraverso diversi siti. L’attività

di memorizzazione è stata del tutto strumentale alla prestazione del servizio principale finalizzato

alla promozione diretta di scommesse e giochi a pagamento: attività espressamente vietata

dall’ordinamento.

L’ultima (e non ultima) novità consiste nell’aver sanzionato un soggetto che non risiede in Italia in

diretta attuazione del regolamento dell’Unione europea (2019/1150) che, diversamente dalla

disciplina europea relativa ai servizi di media dove vige il generale principio del country of origin,

ritiene sanzionabili i fornitori di servizi di indicizzazione residenti all’estero, ma che offrono servizi

destinati al pubblico italiano.

Insomma, una piccola e tuttavia significativa notizia: pure per Google, dagli Stati uniti all’Italia, il vento fa il suo giro.