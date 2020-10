Catena Umana PerugiAssisi. 3 Giorni per la pace. Oggi conferenza stampa

3 giorni per la pace e per la cura. Il 9, 10 e 11 ottobre, a Perugia e online si svolgeranno numerose iniziative dedicate alla pace e alla cura.

Saranno tre giorni dedicati alla costruzione di una pace vera, autentica, e, in particolare, alla promozione della cultura della cura reciproca, della comunità in cui viviamo e delle sue istituzioni, dell’ambiente naturale e del pianeta. Zero chiacchiere e tante idee positive per cercare le soluzioni ai molti problemi che incombono e per progettare le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10 anni.

E alla fine, domenica 11 ottobre, lungo la PerugiAssisi si formerà una Catena Umana della Pace e della Fraternità per costruire una nuova società e una nuova economia basati sulla cura di tutti e dell’ambiente.

Il ricco programma, le motivazioni e le modalità di partecipazione alla “Tre Giorni di Pace” e alla Catena Umana saranno illustrate in una Conferenza stampa che si terrà oggi giovedì 8 ottobre 2020, a Perugia, presso la Sala del Consiglio Provinciale, Piazza Italia 11 alle ore 10.30.



Alla Conferenza stampa interverranno: Luciano Bacchetta, Presidente della Provincia di Perugia; Flavio Lotti, Comitato Promotore Marcia PerugiAssisi; p. Antonello Fanelli del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi; p. Enzo Fortunato, Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi; Simone Pettirossi, Assessore del Comune di Assisi; i giovani partecipanti alla Settimana della Pace in corso a Perugia e i rappresentanti delle associazioni aderenti alla Catena Umana.

La Conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook della Marcia PerugiAssisi @PerugiAssisi