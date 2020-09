Il 9 ottobre ad Assisi per parlare della Carta europea della libertà di informazione. Il programma e gli interventi

Il 9 ottobre ad Assisi per parlare di pace, della carta che invita a non scagliare parole come fossero pietre e a riflettere sulle minacce ai cronisti che svelano le bufale della rete. Un appuntamento importantissimo nel dibattito sul ruolo dell’informazione e delle notizie al tempo del Covid. Dalle 10 alle 18 prima assemblea europea dei cronisti sotto tiro, gli stessi che due settimane fa hanno consegnato al viceministro dell’Interno Matteo Mauri, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana il dossier sulle minacce ricevute dalla “macchina organizzata” contro chi osa raccontare la verità, specie sui migranti, ma in generale contro chi smaschera le fake news. Saranno presenti delegazioni da Malta, Turchia, Siria, testimonianze e video da Turchia, Ungheria,Polonia,Cina,Egitto. L’iniziativa precederà di poche ore la marcia Perugia-Assisi. Durante l’incontro del 9 ottobre verrà sottoscritta la carta “Parole non pietre” che sarà proposta al parlamento europeo quale “carta per la dignità e la libertà di informazione, il dovere di informare,il diritto ad essere informati”, nel solco di una ideale, ma anche concreta, prosecuzione del viaggio iniziato ad Assisi, proseguito nella sede di Civiltà Cattolica con padre Antonio Spadaro e culminato nella dichiarazione di fratellanza siglata da credenti, non credenti, diversamente credenti. Tra i relatori del 9 proprio Padre Spadaro, direttore Civiltà Cattolica, nonché Roberto Natale, Presidente del comitato scientifico di Articolo 21, Nicole Corritore e Paola Rosà, dell’Osservatorio Balcani Caucaso, Laura Nota, Prorettrice dell’Università di Padova, Riccardo Gutierrez, direttore generale Sindacato europeo dei giornalisti.

Hanno già aderito:

Flavio Lotti, portavoce Perugia Assisi

Padre Mauro Gambetti, custode Sacro Convento

Padre Enzo Fortunato, direttore sala stampa San Francesco

Elisa Marincola portavoce Articolo 21

Paolo Borrometti,presidente Articolo 21

Raffaele Lorusso,segretario Fnsi.

Guido D’Ubaldo, segretario del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Vania De Luca, presidente Ucsi

Maurizio di Schino, segretario Ucsi

Nadia Moretti,esecutivo Cnog

Mauro Baruffi, segretario assostampa Umbria

Roberto Conticelli, presidente Ordine Umbria

Stefano Corradino, direttore Articolo 21

Piero Damosso,Tg1

Valerio Cataldi, Presidente Carta di Roma

Paola Barretta, Osservatorio Pavia

Graziella Di Mambro, Articolo 21

Paola Spadari, Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio

Carlo Bartoli, presidente Ordine dei Giornalisti della Toscana

Roberto Pacilio, Articolo 21 Umbria

Andrea Cova, Rivista San Francesco

Associazione Bielorussia in Italia

Asmae Dachan, giornalista

Sara Lucaroni, giornalista

Tiziana Ferrario, giornalista

Renato Parascandolo, Articolo 21

Walter Verini, presidente Comitato cronisti minacciati della Commissione Antimafia

Donato Ungaro, giornalista e scrittore

Vincenzo Vita, Articolo 21

Fabiana Martini, Articolo 21 Trieste

Claudio Silvestri, segretario Sugc

Anna Del Freo, Sindacato dei Giornalisti europei

Monica Andolfatto, segretaria Sindacato Giornalisti del Veneto

Gian Mario Gillio, Articolo 21 Piemonte

Antonella Napoli, direttrice Focus on Africa, redazione Articolo 21

Nello Scavo, giornalista Avvenire

Paolo Berizzi, giornalista La Repubblica

Angelo Chiorazzo, presidente cooperativa Auxilium

Vittorio Di Trapani,segretario Usigrai

Cristina Perozzi, avvocata, presidio Articolo 21 Marche

Tiziana Ciavardini, giornalista e scrittrice

Roberto Rinaldi presidio Articolo 21 Trentino Alto Adige