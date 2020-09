Ronchi dei Legionari. Ultime due giornate del Festival del Giornalismo

Ultime due giornate a Ronchi dei Legionari (Gorizia) del Festival del Giornalismo, organizzato dall’associazione Leali delle notizie. Oggi, venerdì 25 settembre , da segnalare a lle 19 l’incontro “La Cenerentola dell’informazione: la Buona Notizia. Raccontare senza sensazionalismi. Una sfida da cogliere”, introdotto e moderato da Salvatore Ferrara, giornalista della Voce Isontina; interverranno Franco Anesi, presidente dell’Associazione Culturale Triangoli e Buona Volontà Mondiale, Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org , Valentina Prestini, fondatrice del sito e della pagina Positizie.it , Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste, Lara Tomasetta, content editor per Amnesty International Italia.

Alle 20.30 al palatenda verrà presentato con l’iniziativa Libri Leali il libro “La libertà di stampa – dal XVI secolo a oggi” di Pierluigi Allotti. L’incontro verrà introdotto e moderato da Carlo Muscatello, presidente Assostampa Friuli Venezia Giulia, e interverranno Rocco Cerone, segretario Assostampa Trentino Alto Adige, e Roberto Rinaldi, responsabile Articolo 21 per il Trentino Alto Adige.

L’ultimo incontro della serata sarà con sette operatori dell’informazione provenienti da diversi angoli d’Europa. Alle 21.30 si terrà “Tra stereotipi, governi che cadono e bellezze artistiche: come i giornalisti stranieri vedono l’Italia”, introdotto e moderato dalla corrispondente di guerra e scrittrice Barbara Schiavulli; interverranno Richard Colebourn, direttore Bbc in Europa, Susan Dabbous, giornalista Euronews, Tom Kington, corrispondente The Times UK, Stefano Lusa, giornalista radio Capodistria – RTV Slovenia, Paola Nurnberg, giornalista della redazione esteri, della Radio Televisione Svizzera, John Sweeney, scrittore e corrispondente, Roberto Vitale, presidente del premio giornalistico Papa Ernest Hemingway.

Domani, sabato 26, ultima giornata del Festival , da segnalare alle 20.30 la cerimonia di consegna del “Premio Leali delle Notizie – in memoria di Daphne Caruana Galizia” alla vincitrice Fabiana Pacella , giornalista coraggiosa e tenace che per amore della sua terra, la Puglia, non ha esitato a svolgere indagini e reportage sul panorama politico, imprenditoriale, economico e criminale pugliese.

Alle 21.35 il panel che chiuderà la sesta edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi verrà introdotto e moderato da Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti Fvg. Relatori: Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21 e vicedirettore dell’Agi, Beppe Giulietti, presidente Fnsi, Antonella Napoli, giornalista e analista di questioni internazionali, Vincenzo Rubano, giornalista professionista, e Fabiana Pacella, vincitrice del “Premio Leali delle Notizie – In memoria di Daphne Caruana Galizia”.