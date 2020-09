I 90 anni di Liliana Segre

La Senatrice a vita Liliana Segre compie novant’anni e li festeggerà con figli e nipoti nelle Marche, la sua terra d’origine. Anche in questi mesi in cui tutto il mondo è alla prova del Covid-19 le sue parole, il suo messaggio mai stanco contro ogni forma di odio, di razzismo, di intolleranza e per uno spirito di solidarietà e di fratellanza tra le genti sono state di grande ispirazione. Mi colpì sentirle dire -la volta che i sindaci di mezza Italia e di tutti i partiti le fecero da scorta a Milano- che era arrivato il tempo di parlare d’amore, e non di odio. Un pensiero dolcissimo. Visionario. Come l’illustrazione di Good Idea Style che riecheggia una foto della piccola Liliana con l’amatissimo padre Alberto, che avrebbe diviso con lei l’orrore del campo di concentramento da cui non sarebbe più tornato. “E’ come se a farle gli auguri, oggi, ci fosse anche suo papà” raccontano gli illustratori Alexos Prete e Laura Paniccià. Anche qui, un pensiero dolcissimo, a cui è impossibile non associarsi.