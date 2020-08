Verini: “da inchiesta ‘Espresso’ spinta per verità su omicidio Alpi-Hrovatin”

“L’inchiesta de L’Espresso firmata da Andrea Palladino sul contesto in cui maturo’ il duplice assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, basata su documenti

inediti della CIA, fornisce preziosi riscontri investigativi e contribuisce a delineare sempre piu’ nitidamente lo scenario in cui e’ stato pianificato e realizzato l’omicidio di Ilaria e Miran. L’inchiesta della giornalista del TG3 aveva scavato sui

traffici di armi che vedevano implicati anche trafficanti italiani legati alla criminalita’ organizzata, armi destinate alla fazione islamista in Somalia e nel Corno d’Africa. Molto probabilmente e’ proprio per questo che Ilaria e Miran vennero ammazzati, con complicita’ e depistaggi ad opera anche di pezzi

deviati degli apparati dello Stato italiano. Come Comitato della Commissione Antimafia per la tutela dei giornalisti minacciati proporremo a Palladino di essere audito e chiederemo di poter acquisire alla Commissione i materiali della CIA. In questi anni, assieme alla Federazione della Stampa, ad Articolo 21, Libera

Informazione e Ossigeno e tanti altri non ci siamo mai stancati di dire ‘noi non archiviamo’, di fronte ai rischi – fin qui sventati – di archiviazione da parte della Procura di Roma sul duplice assassinio dei giornalisti italiani. Ora i materiali

pubblicati da L’Espresso forniscono nuovi elementi per raggiungere tutta la verita’ su un caso che rappresenta ancora una ferita aperta per la liberta’ di informazione e la democrazia italiana”. Cosi’ il deputato PD Walter Verini, coordinatore del

comitato della Commissione Antimafia per la tutela dei giornalisti minacciati