Articolo 21 non riceve nessun contributo pubblico

Vittorio Sgarbi accusa la nostra Associazione, in risposta alla petizione presentata in Consiglio provinciale di Trento, di ricevere contributi pubblici, ma si dimentica di indicare quali, dove e come sono stati ottenuti. Eppure sarebbe bastato dare uno sguardo al Registro delle Comunicazioni per apprendere che Articolo 21 non ha mai ricevuto tali contributi. Forse era troppo impegnato a contrastare le mascherine per compiere una banale verifica. Un’accusa che non ha nessun fondamento veritiero. L’associazione è composta da persone che offrono gratuitamente il loro operato.