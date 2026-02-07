Report di nuovo sotto attacco

0 0

Domani sera la trasmissione Report dovrebbe trasmettere una puntata dedicata alla giustizia e ai dossieraggi.

Da qualche ora circola la voce che la trasmissione potrebbe essere bloccata.

Ci auguriamo che si tratti di una falsa notizia.

Naturalmente attendiamo la smentita Rai, come accaduto altre volte.

Non vorremmo pensare che possa trattarsi dell’ennesimo avvertimento contro una trasmissione che ha il torto di svelare corruzione, malaffare, abusi.

Del resto hanno persino contestato a Sigfrido Ranucci di poter presentare il suo libro e di esprimere le sue opinioni, come discende dallo stesso articolo 21 della Costituzione.

Quello che è consentito a vespa è vietato a Ranucci?

Quelli che, mentendo, hanno accusato Articolo 21 di essere una banda di sfigati e di usare i soldi dell’Ordine dei giornalisti, apriranno bocca o resteranno in silenzio, come sempre?

Giù le mani da Report!

