Giornalismo sotto attacco in Italia

Margherita Cassano: “Preferisco votare NO per scongiurare i rischi di una riforma inadeguata” 

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Margherita Cassano, presidente emerita della Corte di Cassazione, analizza con competenza tecnica i singoli elementi della riforma costituzionale varata dal ministro Nordio, spiegando ad Articolo 21 le ragioni del suo NO. Un NO motivato, senza allarmismi e senza eccessi, improntato alla cultura giuridica che ritiene opportuno tutelare, stigmatizzando ad esempio la separazione dei CSM e l’istituzione di un’Alta Corte di giudizio che causerebbe, secondo lei, la trasformazione del PM in un profilo troppo contiguo agli agenti di Polizia e distante dalla cultura giuridica che lo porta, invece, oggi a cercare naturalmente tanto le prove a carico quanto quelle a discolpa dell’indagato.
“Conseguenze che è meglio non esplorare” conclude la presidente Cassano, evitando ogni esagerazione e spiegando così le ragioni di una contrarietà giuridica che nulla ha a che spartire con equilibri politici e potenziali ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo e sulla durata della legislatura.
P.S. Ieri la Corte di Cassazione ha ammesso il quesito richiesto dai comitati per il NO: una formulazione in base alla quale saranno presenti sulla scheda i sette articoli della Costituzione che la riforma Nordio mira a modificare. È un fatto di correttezza e di chiarezza giuridica nei confronti dell’elettorato e ne prendiamo atto.

https://www.youtube.com/live/RgvBtZW21Hs?si=euqm090SwxE8mpFC

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Report di nuovo sotto attacco

Redazione

Caro Nicola Porro, sono uno “sfigato”!

Paolo Borrometi

5 minuti di offese e livore contro Articolo21

Vittorio Di Trapani

Referendum: la Cassazione dà ragione alle 500mila firme

Redazione

Milano Cortina: Natale (Cda Rai), da Petrecca incontestabile inadeguatezza

Redazione

Prima iniziativa del Comitato orvietano per il No al referendum sulla (NON) riforma della giustizia

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.