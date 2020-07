Orbàn chiude un altro giornale: espelletelo dal Partito Popolare Europeo

Presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber,

come molte cittadine e cittadini italiani ed europei, sono indignato per l’escalation autoritaria imposta all’Ungheria, dal Presidente Viktor Orbàn, tuttora membro del Partito Popolare Europeo. Dopo aver ridotto al silenzio i quotidiani critici Origo nel 2014 e Nepszabadsag due anni dopo, ora Orbàn ha messo a tacere una delle ultime testate indipendenti, Index, in spregio al diritto di libertà di pensiero e di stampa, ormai di fatto soppressi nella nazione magiara.

Presidente Weber,

per questi inaccettabili oltraggi dei diritti umani, specificati per tutela nell’art.2 del Trattato Europeo, chiedo che Viktor Orbàn sia espulso dal Partito Popolare Europeo .

Questo autocrate non è nuovo a tali rilievi, già oggetto di una formale richiesta di accertamento, avanzata da molti eurodeputati nella seduta del 12 Settembre 2018 e di successive denunce da parte della libera stampa e della società civile europea. Cos’altro deve fare Orbàn per suscitare una reazione o può contare sull’indifferenza dell’Europa?