Informazione, a “Un’ora con…” domani alle 17 si parla di bavaglio ungherese con vertici di Efj e Fnsi

E’ dedicato alla libertà di informazione drammaticamente sotto attacco in Ungheria, come ha confermato la vicenda del sito Index, il nuovo videoincontro “Un’ora con – Parole, non Pietre”, promosso da Articolo 21 per giovedì 30 luglio alle ore 17: la stessa ora alla quale verrà lanciato il tweetstorm di solidarietà #nobavaglioungherese. Il videoincontro si può seguire a questo indirizzo: meet.google.com/zbt-gwki-xye

Porteranno il sostegno degli organismi internazionali dei giornalisti il segretario generale della Efj (Federazione europea) Ricardo Gutiérrez, il segretario generale Fnsi Raffaele Lorusso, il segretario generale aggiunto FnsiAnna Del Freo, il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti. Interverranno tra gli altri l’europarlamentare Giuliano Pisapia, la coordinatrice nazionale della lotta all’antisemitismo Milena Santerini, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, le giornaliste Nicole Corritore, Tiziana Ciavardini e Antonella Napoli con testimonianze sulla situazione in Ungheria e in altri Paesi dell’Europa dell’est.

