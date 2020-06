#Noi esprime soddisfazione per gli arresti di esponenti del clan Casamonica

“Apprendiamo che, da questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, stanno eseguendo misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni, arrestando esponenti del clan dei Casamonica, e sequestrando, ai fini di confisca, 20 milioni di euro. A nome dell’Associazione antimafia Noi, di cui sono presidente, esprimo profonda soddisfazione. Ogni volta che la mafia subisce un duro colpo, è una vittoria per tutta la collettività. Uniti si vince, e Noi sarà sempre al fianco di chi, ogni giorno, lotta per ripristinare la legalità.” Così, Dino Cassone, presidente dell’associazione antimafia #Noi.