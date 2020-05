Silvia Romano liberata nella fattoria Occhi Piccoli di Afgoye

Ne i mesi scorsi più volte, organizzando la trasmissione “Africa Oggi” per Radio Radicale, abbiamo cercato

informazioni sul destino di Silvia Romano e ripetutamente avevamo avuto segnali della sua esistenza in vita.

Coscienziosamente, però, avevamo accettato di tacere sull’argomento per non turbare il delicato lavoro di

chi si stava adoperando per restituirla alla libertà.

Oggi possiamo dire che chi è riuscito a stabilire un contatto con i sequestratori di Silvia Romano sono stati i

servizi segreti somali (NISA) sotto la guida del capo Fahad Yasin Haji Dahir, già giornalista di Al Jazeera

nonché consigliere tra i più ascoltati dal Presidente Farmajo . Del resto Farmajo era molto interessato alla

liberazione di Silvia Romano perché il rapimento era avvenuto proprio durante la sua visita ufficiale in Italia.

Fahad Yasin Haji Dahir è considerato tra i personaggi più influenti della Somalia ed è stato artefice, grazie ai

suoi buoni rapporti col Qat ar, dell ’elezione di due presidenti della Repubblica Federale di Somalia nel

periodo post transizione: il presidente Hassan Sheikh Mohamud nel 2012 e Mohamed Abdullahi Mohamed

detto Farmajo del 2017.

L ’ Italia, la Turchia, il Qatar e la Somalia hanno tutti dato un contributo alla liberazione di Silvia Romano

sotto la regia del capo del NISA che è stata la vera figura centrale del rilascio della nostra connazionale.

L ’ Italia era ovviamente interessata alla liberazione di Silvia Romano secondo una dottrina che non ha mai

abbandonato a se stessi gli ostaggi italiani in qualunque scenario di crisi nel mondo.

La Turchia ha fatto da garante nel pagamento del riscatt o assicurando che i soldi non sarebbero stati preda

di avventurieri e millantatori. Ha inoltre offerto alla missione apparecchiature tecnologiche.

Il Qatar è servito da garante per il buon trattamento dell ’ ostaggio. In passato il Qatar è stato accusato di

finanziare gli Al Shabab tanto che questa accusa fu uno degli argomenti sostenuti dall ’ Arabia Saudita

quando, nel 2017, impose a numerose nazioni del Golfo e ad alcuni alleati l ’ interruzione dei rapporti

diplomatici. Di simili finanziamenti non c ’ è mai stata prova, ma si ritiene che il Qatar abbia contatti con

esponenti degli Al Shabab alla ricerca di una riconciliazione generale del popolo somalo e di uno sbocco

dignitos o per i miliziani ove rinunciassero alla lotta armata. Un trattamento umanitario dell ’ ostaggio

avrebbe favorito il disegno de ll ’ emirato .

Del resto, Qatar e Turchia sono alleati in politica economica e in molti altri scenari di geopolitica , dalla

questione siriana ai Fratelli Musulmani, dalla contrapposizione all ’ Egitto di Al Sisi, giunto al potere dopo

aver rovesciato il “ Fratello ” Morsi, al sostegno ad Al Serraj in Libia. La convergenza di Turchia e Qatar in

Somalia è un altro dei punti di contatto fra i due Stati e l ’ uomo snodo di quest ’ alleanza è proprio Fahad

Yasin Haji Dahir dalle cui mani è passata la pianificazione della liberazione di Silvia Romano.

Oggi si può ricostruire che una decina di giorni fa Fahad Yasin Haji Dahir è volato da Mogadiscio a Kismayo ,

a circa 300 chilometri dal confine col Kenya, col compito ufficiale di favorire un riavvicinamento tra il

Governo centrale e Ah me d Madobe che il Presidente Farmajo aveva considerato illegittimamente rieletto

per la terza volta a capo dello stato meridionale del Jubaland col sostegno del confinante Kenya,

nonostante lo Statuto consentisse la rielezione per due sole volte.

Quel viaggio ha favorito però anche il dialogo per il rilascio dell’ostaggio con l’acquisizione d i un ’ulteriore

prova della sua permanenza in vita. Successivamente c ’ è stato il trasferimento della prigioniera in

prossimità di Afgoye, una cittadina posta a una trentina chilometri a sud di Mo gadiscio, ma ormai quasi

inglobata nella tentacolare capitale. Qui Silvia Romano ha atteso qualche giorno la liberazione.

Lo scambio tra la prigioniera ed il saldo del su o riscatto è avvenuto in prossimità della fattoria di Haji Mire

Indha Yare (detto Occhi Piccoli), un gentile signore che apparteneva al gruppo “Il Manifesto” che nel 198 9 ,

sotto la guida dell’avvocato Ismail Gimale Ossoble, si oppose a Siad Barre. Quel movimento sfociò poi

nell’US C – United Somali Congress – che venne infine preso in mano dal Gen. Mohammed Farah Hassan,

detto Aidid che fu determinante per la caduta di Siad Barre.

Il puzzle degli interventi ha portato al successo della missione di cui tutti non possono che rallegrarsi. In

particolare, saranno stati compiaciuti anche i capi di Al Shabab, mentre stavano accomodati sui loro fadhi

arbed, i cuscini a diretto contatto con i tappeti, accarezzandosi con una mano le lunghe barbe tinte di rosso

con l’henné e snocciolando il Tusbah con l’altra mano, quando hanno potuto assistere, vi a internet, alle