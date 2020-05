Afroamericano ucciso da un agente a Minneapolis. Il caso scuote l’America

Un incidente medico. Così la polizia di Minneapolis aveva tentato di liquidare il brutale omicidio di George Floyd. Perché di questo si tratta.

Un filmato e un testimone hanno rivelato come realmente sia morto il quarantenne: soffocato da un agente che gli premeva a terra la gola col ginocchio.

“Lasciatemi, non riesco a respirare” l’appello drammatico dell’uomo impresso nel video shock che mostra ancora una volta il volto violento della polizia statunitense quando c’è di mezzo un afroamericano.

Floyd implora più volte gli agenti ma invano. Perde conoscenza. Quando arriva l’ambulanza è troppo tardi. Morirà poco dopo.

Un eccesso di violenza intollerabile,

che riporta subito la mente alla tragica morte di Eric Garner, l’afro-americano ucciso a New York nel 2014 per la stretta al collo da parte di un agente di razza bianca. Quello di ieri è un modus operandi che si ripete spesso. Questa volta teatro della tragedia è il Minnesota, detto lo Stato della Stella polare, per la sua posizione geografica più al nord di tutti, addossato al Canada, con poco meno di cinque milioni di abitanti.

La scena in cui si consuma la tragedia è una strada centrale, al civico 3700 di Chicago Avenue South, a pochi metri da un Minimarket dove Floyd era stato segnalato dopo aver usato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, un documento falso.

Fermato dalla polizia mentre era in macchina è stato corretto a scendere. Pur essendo disarmato il tentativo di arresto si è rivelato molto cruento.

In un video di nove minuti, che in poche ore ha fatto il giro del mondo, si vede un poliziotto che lo immobilizza, schiacciandogli il collo sull’asfalto con il ginocchio per circa sette minuti. Sempre nelle immagini girate con lo smartphone da un passante, si sente il cittadino afroamericano gemere in modo via via più flebile e implorare più volte i poliziotti di lasciarlo andare.

In un primo momento la polizia aveva dichiarato che si era trattato di un ‘incidente medico’ ma l’Fbi ha aperto un’indagine costringendo il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, a sospendere gli agenti poi, per volontà del sindaco della città, Jacob Frey, e il governatore del Minnesota, Tim Walz, che hanno immediatamente fatto le loro condoglianze alla famiglia della vittima e chiesto giustizia, sono stati licenziati.

Parole molto dure sono state espresse dai leader della numerosa comunità afroamericana di Minneapolis.

I poliziotti sarebbero intervenuti perché

Gli agenti hanno tentato di difendersi affermando che Floyd fosse “ubriaco”. Il portavoce della polizia ha spiegato che “una volta uscito, avrebbe fatto resistenza” e che i poliziotti, dopo essere riusciti ad ammanettarlo, si sarebbero accorti che l’uomo stava avendo un “problema di salute” e per questo avrebbero chiamato l’ambulanza che ha trasportato l’uomo agonizzante all’Hennepin Healthcare, dove è morto.

Ma il video ha sbugiardato questa ricostruzione. Nelle immagini si sentono anche alcuni testimoni oculari che si rivolgono al poliziotto (bianco) invitandolo a smettere di schiacciare a terra l’uomo, visto che non stava opponendo resistenza. Ms l’agente non aveva sollevato il ginocchio neanche quando Floyd aveva perso i sensi, ma solo all’arrivo dei paramedici.

Il caso ha provocato enormi proteste negli Stati Uniti.

Gia da ieri pomeriggio alcuni manifestanti hanno protestato contro la brutalità della polizia fuori dal terzo distretto di Minneapolis dove prestavano servizio gli agenti incriminati e altre manifestazioni sono annunciate per le prossime ore sua nel quartiere dove Floyd è morto che sul luogo della sua uccisione, dove è sorto un improvvisato “memoriale”.

Questo ennesimo crimine di uomini di legge verso un afroamericano, i più odiosi perché perpetrati proprio da chi dovrebbe garantire la sicurezza, hai rianimato il movimento “Black Lives Matter”, nato nel 2013 dopo l’omicidio di Martin e al centro del dibattito politico durante la presidenza Obama, soprattutto dopo i disordini di Ferguson del 2014.

Negli ultimi anni, con l’avvento della presidenza di Donald Trump, la campagna sembrava essere stata silenziata a causa delle forti limitazioni imposte agli attivisti.

Ma il razzismo contro i neri resta una costante in molte comunità americane, dove gli abusi e gli omicidi della polizia sono ancora frequenti.

La morte di Floyd potrebbe dunque ridare vigore alla denuncia di un sistema che in un paese democratico non può essere tollerato.