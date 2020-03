Un nuovo modo di fare giornalismo è possibile. Il caso di “Un gioco di società”

La crisi dei giornali sta costringendo il mondo dell’informazione a trovare nuovi canali di diffusione per i propri contenuti. Tra questi ci sono i social media e Un gioco di società, la prima inchiesta italiana completamente fruibile su Instagram e vincitrice dell’ottava edizione del premio Roberto Morrione sezione inchiesta sperimentale, ha dimostrato che un nuovo modo di fare giornalismo è possibile.

Come autori dell’inchiesta – Maurizio Franco, Matteo Garavoglia e Ruggero Scotti, insieme a Lorenzo Fargnoli e Marco Mastrandrea – abbiamo scelto Instagram ritenendolo che potesse essere un mezzo di comunicazione adatto alla nostra narrazione. Un gioco di società, infatti, è un viaggio attraverso Napoli, Roma e Milano che racconta i processi di rigenerazione urbana e speculazione edilizia in queste tre città.

A Napoli ci siamo soffermati sull’impatto delle nuove piattaforme digitali come AirBnb sul suo tessuto locale e commerciale. A Roma abbiamo analizzato le dinamiche di trasformazione urbana in corso in uno dei quadranti più importanti della capitale, il rione di San Lorenzo, mentre a Milano il focus ha riguardato lo spostamento delle facoltà scientifiche dell’Università Statale dallo storico quartiere di Città Studi all’area ex Expo.

Il risultato finale è stato quello di costruire un percorso che, attraverso interviste video, grafiche, foto e citazioni, guidasse l’utente attraverso un’interazione diretta. Il social network di Menlo Park offre tutte le potenzialità per strutturare un’inchiesta giornalistica in maniera completa.

Le fonti di ispirazioni sono arrivate soprattutto dall’estero ci sono giornali come il Time che lavorano con dei progetti nativi su Instagram. Ci riferiamo a Finding Home, progetto che segue la storia di tre bambini siriani dalla nascita sin dall’inizio della guerra civile in corso a Damasco.

Per la veste grafica abbiamo utilizzato canali non giornalistici. C’è infatti una serie animata che si chiama Rick and Morty che ha aperto su Instagram un canale che prevede più livelli di approfondimento, come se fosse un vero e proprio libro-game. Un gioco di società, come si evince dal titolo, è espressione di una dicotomia: da un lato “gioco” si riferisce allo schema con cui i grandi conglomerati finanziari stanno trasformando il volto delle città italiane, dall’altro fa riferimento alla struttura di interazione pensata su Instagram.

“È fondamentale produrre contenuti giornalistici di qualità ideati per vivere autonomamente dentro le piattaforme social – è il commento del nostro Lorenzo Fargnoli, l’ideatore del progetto social – questi spazi, attraversati quotidianamente da milioni di persone, non possono essere attraversati solo dalla propaganda politica e dalle fake news. Con questo progetto abbiamo voluto dimostrare che anche il giornalismo può andare verso i lettori e non viceversa”.