Coronavirus. Di Bella (Rainews) a capo coordinamento informazione tg e reti e contrasto fake news

Affidato ad Antonio Di Bella, direttore di RaiNews, il “coordinamento e l’ottimizzazione del flusso informativo relativo sia ai telegiornali che ai programmi informativi delle Reti” del servizio pubblico. Lo ha deciso l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, che ha costituito una task force per il contrasto alle fake news, specie in questa fase cruciale di emergenza coronavirus, affidando allo stesso Di Bella il presidio e il coordinamento di questa struttura.

“Positiva l’istituzione di una task force per il contrasto alle fake news” commenta l’Usigrai in una nota. Oggi più che mai è utile un ‘osservatorio permanente’ – come quello affidato ad Antonio Di Bella -, e mettere in campo iniziative di promozione e di sensibilizzazione contro le fake news e per l’uso di strumenti di fact-checking. Ancor di più ora che l’attualità impone un rigorosa verifica delle informazioni di tipo medico scientifico. Speriamo che nessuno voglia frenare questa idea della Rai, paventando inesistenti rischi per l’autonomia per le testate, visto che si tratta di una iniziativa di coordinamento, e non certo di controllo, nell’interesse di tutti di smascherare bufale e assicurare una informazione corretta”.