Coronavirus. Nasce cabina di regia Rai su tematiche sociali. Parapini coordinatore

La Rai istituisce una cabina di regia sulle tematiche sociali al tempo del coronavirus. Si tratta di un tavolo di lavoro che ha la finalità di formulare proposte di contenuti, campagne di sensibilizzazione, ‘call to action’ e agevolare la circolazione in azienda delle informazioni rilevanti e la conoscenza reciproca delle iniziative adottate dalle diverse strutture aziendali. Il tavolo sociale era stato chiesto con forza dai consiglieri Borioni e Laganà così come dall’Usigrai. Il vertice dell’azienda ha deciso di affidare a Giovanni Parapini, senior advisor Rai per il terzo settore, il suo coordinamento