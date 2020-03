Al Cairo udienza negativa per Patrick Zaky, altri quindici giorni di carcere

L’avvocato Hoda Nasrallah, difensore di George Patrick Zaky, ha annunciato che la custodia cautelare in carcere è stata rinnovata per altri quindici giorni. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna è in stato di detenzione con l’accusa di propaganda sovversiva su Facebook. La decisione arriva a conclusione dell’udienza prevista per oggi e che si è tenuta al Cairo presso la Procura per la Sicurezza dello Stato alla presenza di diplomatici italiani, dell’Unione Europea e svizzeri; a parte il rinnovo della detenzione è stato reso noto soltanto che ci sono tuttora indagini in corso. Patrick nei giorni scorsi era stato trasferito presso il carcere di Tora e ciò aveva lasciato supporre un ulteriore periodo di detenzione. Nel frattempo prosegue la mobilitazione per la liberazione di Zaky in un procedimento che appare nebuloso e tutto in salita.