La Fondazione Megalizzi per raccontare i progetti di Antonio

La Fondazione Antonio Megalizzi vuole raccontare e portare avanti ogni sfaccettatura dei progetti di Antonio.

Per questo è composta da vari Enti Fondatori, in rappresentanza di ognuno di questi ambiti.

In particolare:

– il suo cuore, la sua famiglia: papà Domenico e mamma Anna Maria, la sorella Federica Megalizzi e la fidanzata Luana Moresco

– la passione per l’informazione: la FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana;

– l’ente del quale sognava di far parte, rappresentato dal Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige;

– casa sua, con il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento – Pagina Ufficiale;

– il luogo dove studiava e si formava, l’ Università di Trento;

– il suo luogo di lavoro per qualche tempo, l’ Unione Sindacale Giornalisti Rai – USIGRai;

– la passione per la radio, contrassegnata dall’impegno verso i giovani coetanei e non solo con l’esperienza di Europhonica: RadUni.

– e, dulcis in fundo, l’associazione per la libertà di comunicazione, valore alla base di tutte le passioni di Antonio: Articolo Ventuno.

Ringraziamo tutti gli Enti per l’impegno messo in questo progetto, per la divulgazione di verità ed informazione.

#nonfermiamoquestavoce #FondazioneAntonioMegalizzi