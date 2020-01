“Un anonimo tra le note” – di Marco Sani

Una importante amicizia e un grande amore per la musica sono stati lo spunto per iniziare il viaggio musicale con il Maestro Stelvio Cipriani raccontato in questa biografia.

Cipriani, di carattere schivo e riservato, nelle lunghe conversazioni è riuscito a raccontarsi come mai aveva fatto in precedenza, permettendo al Lettore di conoscerne a pieno non solo la sua strepitosa carriera professionale, ma i risvolti più intimi dei suoi sentimenti.

Tutti lo conoscono come autore delle musiche di Anonimo Veneziano (e di oltre 250 temi di film) ma pochi – o forse nessuno – sapeva fino alla lettura di questo libro della sua intensa attività di compositore di musiche sacre che sono state rappresentate alla presenza degli ultimi tre pontefici.

La sua formazione classica gli ha permesso non solo di essere il grande autore che conosciamo, ma di poter essere altresì un direttore d’orchestra e pianista che ha calcato i teatri di tutto il mondo.

Da grande credente ha vissuto il suo “dono musicale”, per sentirsi vicino a Dio e realizzare con le sue note un ponte che potesse promuovere l’integrazione tra le persone.

Il tema su testo di Karol Wojtyla “Preghiera per la pace” può essere un piccolo granello in questa difficile costruzione.

Marco Sani, medico legale, giornalista, cinefilo, oltre ad aver pubblicato vari libri a carattere sociale, ha intrapreso un percorso di presenza cinematografica quando nel 2000 fonda e presiede il premio al Cinema Italiano Fregene per Fellini.

Da quell’anno ogni estate fregenense, fino al 2007, è stata caratterizzata da una rassegna cinematografica dei più meritevoli film italiani prodotti nell’anno precedente con importanti presenze del mondo artistico italiano.

Ha poi strutturato un’attività di produzione di cortometraggi e nel 2019 la produzione del lungometraggio Melior de cinere surgo premiato quale miglior documentario all’Oniros Film Awards.